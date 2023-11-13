Karşıyaka, teknik direktörlük için Cihat Arslan ile görüşmelere başladı

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da, Ersin Aka'nın istifa etmesinin ardından yeşil-kırmızılı yönetim teknik direktörlük görevi için rotayı Cihat Arslan'a çevirdi.

Yeni sezona Ersin Aka yönetiminde şampiyonluk parolasıyla başlayan Karşıyaka, ligde oynadığı son 3 maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik alarak zirveden uzaklaştı ve Efeler 09 FK'nın 5, Turgutluspor'un 4, Batman Petrolspor'un da 2 puan gerisine düştü. Teknik Direktör Ersin Aka'nın, istifasının ardından yeni bir teknik adam için hemen harekete geçen Karşıyakalı yöneticiler, gündemlerine eski bir Karşıyakalı Cihat Arslan'ı aldı. İzmir ekibini 2012-2013 sezonunda 1. Lig'de, 2017-2018'de ise 2. Lig'de yarım dönem çalıştıran Arslan'la teknik direktörlük görevi için görüşmeler yapılacağı kaydedilirken, 53 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcının da futbol oynadığı ve daha önce çalıştığı kulübüne geri dönmek istediği öğrenildi.

Öte yandan Cihat Arslan, kariyerinde Akhisarspor, Kasımpaşa, Yeni Malatyaspor, Adanaspor, Balıkesirspor, Manisa FK, Zenica ve FC Shkupi gibi takımları çalıştırdı. - İZMİR