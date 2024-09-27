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Karşıyaka Stadı İçin İZVAK'tan Destek Açıklaması

Karşıyaka Stadı İçin İZVAK'tan Destek Açıklaması
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İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı (İZVAK) Başkanı Ali Erten, Karşıyaka Stadı'nın inşası için büyük bir destek açıklaması yaparak, sürecin yönetiminin Karşıyaka Spor Kulübü'ne ait olduğunu ifade etti. Geçmiş dava süreçleri hakkında bilgi veren Erten, stat inşası için hukuki engellerin kalktığını duyurdu.

İZMİR Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Stadı'yla ilgili "Mutlaka yapacağız" sözlerine İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'ndan (İZVAK) destek geldi. İZVAK Başkanı Ali Erten, Tugay'ın açıklamalarından büyük mutluluk duyduklarını belirterek, "Karşıyaka Spor Kulübümüzün bir an evvel kendi stadına kavuşması hepimizin ortak dileğidir. Bu amaç için projelerin geliştirilmesi ve süreç yönetimlerinde İZVAK olarak önemli görevler üstlendik. Karşıyaka Stadı, İzmir'de ilk başlanan stat olmasına karşın en sona kalmış durumda. Karşıyaka Spor Kulübümüzün ve taraftarlarımızın burada büyük mağduriyetleri var. Süreçte itirazlara sebep olma ihtimali olan konular değerlendirilerek imar planları değiştirildi. Bu plan değişiklikleri ve ihaleler aşamasında toplam beş dava açıldı. Son beş yılda İZVAK olarak neredeyse tek başımıza ciddi bir hukuk mücadelesi verdik. Üstelendiğimiz bu görevleri başarı ile tamamladık. Son dönem belediye yönetimi de otopark çözümleri ile ilgili gereken onayları verdi. Yönetim kurulu üyelerimiz Avukat Erdem Meço ve Avukat Sedef Üstüner'in gönüllü gayretleriyle son dava da Mart ayında Danıştay'ın ret kararıyla sonuçlandı. Şu an hukuki hiçbir engel yok. Ama altın değerinde beş yıl kaybedildi" dedi.

'BUNDAN SONRAKİ SÜREÇ KULÜBE AİT'

Bundan sonra atılacak adımlarla ilgili bilgi veren İZVAK Başkanı Ali Erten, "Bundan sonraki sürecin yönetimi doğal olarak Karşıyaka Spor Kulübümüze aittir. Kulübün yetki alanına giremeyiz. Ancak geçmiş dava sürecinden edindiğimiz bilgi ve deneyimlerimizle bazı uyarlarda bulunmak isteriz. Genel hukuk kuralları içerisinde her yeni idari işlem, kendi içinde yeni bir itiraza ve davaya sebep olabilir. Bu nedenle bundan sonra atılacak her adımda, yeniden bir davaya yol açabilecek işlemlerden kaçınmak gerektiğini önemle belirtmek isteriz. Bu nedenle, kazanılan davalarda mahkemeye sunulan savunmalara esas teşkil eden gabarisi, çekme mesafeleri ve kapasitesi belli olan 4 tarafı tribünlü proje üzerinden yürünmelidir" diye konuştu.

'MİMARİ PROJE MALİYETİNİ ÇÖZMEYE HAZIRIZ'

Ali Erten şöyle devam etti: "Çünkü muhtemel yeni hukuk mücadeleleri, en az beş yıl daha projenin ötelenmesi anlamına gelecektir. Bu risk alınmamalıdır. İnşaat aşamasında gerekli görülürse projede tadilatlar yapılabilecektir. Alsancak Mustafa Denizli Stadı bunun canlı örneğidir. İhale yapıldığında iki tribünlü olan proje, sonrasında Spor Bakanlığımızla yürütülen geliştirme ve tadilatlarla son şekline gelmiştir. Karşıyaka Stadı için mimarın istediği ücret ve bunun maliyeti üzerindeki değerlendirmeler, büyük fotoğrafın küçük ayrıntılarıdır. Konu oraya geldiğinde mimari proje maliyetini, İZVAK olarak kimseye mali yük getirmeden çözmeye hazırız. Yeter ki bu stat yapılsın. Yeter ki Karşıyaka Spor Kulübü'ne yakışan bir stat olsun."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Ali Erten Karşıyaka Yaşam İzmir Hukuk Spor

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