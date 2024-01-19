Karşıyaka Sportif Direktörü Korhan Özen: İkinci devre zorlu geçecek

TFF 3. Lig 2. Grup takımlarından Karşıyaka'nın Sportif Direktörü Korhan Özen, ligin ikinci devresinin kolay olmayacağını belirterek, "Bildiğiniz gibi ikinci yarıda şampiyonluğun yanı sıra play-off ve küme düşme hattında da büyük bir mücadele olacak. Çok çetin bir süreç bütün takımları bekliyor" dedi.

TFF 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, transfer döneminin açılmasıyla birlikte 4 hamle gerçekleştirdi. İzmir ekibi, 33 yaşındaki ofansif orta saha oyuncusu Mehmet Alaeddinoğlu, 27 yaşındaki kanat Şeref Özcan, 20 yaşındaki sağ bek Erdem Gökçe ve 24 yaşındaki stoper İsmail Güner'i kadrosuna kattı. Yeşil-kırmızılıların sportif direktörü Korhan Özen de Karşıyaka'nın ara transfer dönemini ve kurumsal yapısına dair yaptıkları çalışmaları İhlas Haber Ajansı'na (İHA) anlattı. Transferlerle ilgili önemli çalışmalar yaptıklarını belirten Özen, "Devre arası transferleri kolay olmuyor. Bütün takımlar iyi oyuncularını bırakmak istemiyor ve bonservisle ilgili de sıkıntılar oluyor. Ama biz ince eleyip sık dokuduk ve çok acele etmedik. Nokta atışı transferler yapmaya çalıştık. Takımımızın eksik yönlerini hocalarımızla, yönetimimizle belirleyerek dört tane transfer yaptık. Dördü de birbirinden kaliteli, yetenekli ve takımımıza çok büyük katkı sağlayacak oyuncular" ifadelerini kullandı.

"Kulübün vizyonunu daha da artıracağız"

Karşıyaka birçok yeni birim kurduklarını dile getiren Özen, "Oyuncu izleme birimini oluşturduk. Hocalarımız tüm liglerdeki bütün maçlara gidip her hafta sonu, her hafta içi maçları takip ediyorlar. Bize raporlar getiriyorlar. Kulübümüzün sezon sonundaki transfer listesi hazır bir şekilde bizim önümüze gelmiş olacak. Tabii biz de izleyeceğiz futbolcuların son halini. Atletik performans ve analiz birimini oluşturmak üzereyiz. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Medya ekibiyle ilgili de biliyorsunuz Karşıyaka büyük bir camia, futbol takımını da herkes takip etmek istiyor. Medya birimini de genişleterek daha profesyonel bir şekilde çalışır hale getirmek için takviyelerimizi yaptık. GPS sistemle ilgili futbolcuların antrenman ve maç takip sistemini GPS sistemi bugün itibarıyla almış olduk. Baktığımız zaman Süper Lig kulüplerinde bile hemen hemen çoğunda var ama bazılarında bile olmayan sistemi 3. Lig takımı olmamıza rağmen buraya getirmiş olduk. Hem futbolcuların sakatlık geçmişlerini gösterme adına yüksek şiddetli koşularla ilgili futbolcu koşu mesafeleriyle bilgiler verecek, daha bilimsel çalışma adına da bizim için çok önemliydi bu. 2. Lig'e de bu sene inşallah çıktığımız zaman, bu kurumsal kimlikle ilgili kulübün vizyonunu arttırmayla ilgili çalışmalarımız son sürat devam edecek" diyerek sözlerini noktaladı. - İZMİR