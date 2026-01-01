Haberler

Karşıyaka'da divan güçleniyor

Karşıyaka'da divan güçleniyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka, yeni yönetim modeli ve divan kurulunu güçlendirerek mali sorunlarını aşmayı planlıyor. 7405 sayılı Spor Kulüpleri Kanunu çerçevesinde yöneticilerin sorumlulukları artarken, kulübün şirketleşme süreci hızlanacak.

AĞIR borç yükü, sponsor bulunamaması ve yeni 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun kulüplerin yöneticilerini kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutmasıyla son dönemde yönetici bulmakta güçlük yaşayan Karşıyaka önümüzdeki süreçte divan yönetim kurulunu güçlendirecek. İzmir'in 113 yılı geride bırakan ve Altay'la birlikte halen dernek statüsünde yönetilen iki kulübünden biri olan en eski temsilcisinde camianın güçlü isimleri yeni dönemde divan kurulu yönetimine girecek. Yeşil-kırmızılılarda yönetim kulübü sportif olarak yönetirken, mali destek sağlayıp, tesisleşme, kurumsallaşma projelerini yürütecek divan kurulunun kulübün gelecekteki yol haritasını çizmesi de planlanıyor.

Yıllardır şirketleşmeyi tartışarak yasaya uygun şekilde şirketleşmeyi hayata geçirmek için aidat ödemeyen üyeleri elemeye çalışan Karşıyaka'da yeni yılda bu proje de hız kazanacak. İzmir temsilcisinde camianın önemli isimlerinin şirketleşme tamamlanırsa öncelikle basketbol şubesini şirket statüsüne geçirmesi hedefleniyor. Tüzüğün ilgili maddelerini yenilemek, aidatlarını ödemeyen üyeleri üyelikten çıkarmak, üyelik şartlarını değiştirmek için 12 Ocak'ta tüzük kongresine gidecek Karşıyaka'da divan kurulu üyesi olabilme şartı da bu toplantıda 25 yıl üyelikten 15 yıla indirilecek. Yapılması planlanan tüzük değişiklikleriyle ilgili salı günü camiaya bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Van'da mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı

Mahalleye çığ düştü! 1 kişi kayıp, 22 ev boşaltıldı
Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak

Bu ilçelerde yaşayanlar dikkat! Saat verildi, kar fena bastıracak
Yokuştan kayan iş makinesi apartmana daldı

Görüntü İstanbul'dan! Yeni yılın ilk gününde felaketi yaşadılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama

Uyuşturucu testi pozitif çıkan Yusuf Güney'den ilk açıklama
ABD'de tarihi yemin! Mamdani Kur'an-ı Kerim'e el basarak göreve başladı

ABD'de tarihi yemin! Mamdani göreve böyle başladı
TÜGVA Başkanı Beşinci, Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi: Size ahdimiz olsun ki...

TÜGVA Başkanı Galata'da Filistin için toplanan kalabalığa seslendi
Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu

Akaryakıt, sigara ve alkollü içeceklerde ÖTV zammı belli oldu
Şeyma Subaşı, yurt dışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı

Havalimanında gözaltına alınan Şeyma Subaşı hakkında karar
Yıllar sonra bir ilk! İstanbul yeni yıla karla girdi

Yıllar sonra bir ilk! İstanbul'un her yerinden görüntü yağıyor