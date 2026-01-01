Karşıyaka'da divan güçleniyor

AĞIR borç yükü, sponsor bulunamaması ve yeni 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu'nun kulüplerin yöneticilerini kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutmasıyla son dönemde yönetici bulmakta güçlük yaşayan Karşıyaka önümüzdeki süreçte divan yönetim kurulunu güçlendirecek. İzmir'in 113 yılı geride bırakan ve Altay'la birlikte halen dernek statüsünde yönetilen iki kulübünden biri olan en eski temsilcisinde camianın güçlü isimleri yeni dönemde divan kurulu yönetimine girecek. Yeşil-kırmızılılarda yönetim kulübü sportif olarak yönetirken, mali destek sağlayıp, tesisleşme, kurumsallaşma projelerini yürütecek divan kurulunun kulübün gelecekteki yol haritasını çizmesi de planlanıyor.

Yıllardır şirketleşmeyi tartışarak yasaya uygun şekilde şirketleşmeyi hayata geçirmek için aidat ödemeyen üyeleri elemeye çalışan Karşıyaka'da yeni yılda bu proje de hız kazanacak. İzmir temsilcisinde camianın önemli isimlerinin şirketleşme tamamlanırsa öncelikle basketbol şubesini şirket statüsüne geçirmesi hedefleniyor. Tüzüğün ilgili maddelerini yenilemek, aidatlarını ödemeyen üyeleri üyelikten çıkarmak, üyelik şartlarını değiştirmek için 12 Ocak'ta tüzük kongresine gidecek Karşıyaka'da divan kurulu üyesi olabilme şartı da bu toplantıda 25 yıl üyelikten 15 yıla indirilecek. Yapılması planlanan tüzük değişiklikleriyle ilgili salı günü camiaya bilgilendirme toplantısı düzenlendi.