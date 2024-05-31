Karşıyaka Spor Kulübü'nün Seçimli Olağan Genel Kurulu Yarın Yapılacak

İZMİR,

İZMİR'in en köklü spor kulübü Karşıyaka'nın seçimli olağan genel kurulu yarın yapılacak. Bostanlı Suat Taşer Tiyatrosu'ndaki kongre saat 15.00'te başlayacak. Yeşil-kırmızılılarda kongre öncesi mevcut Başkan İlker Ergüllü dışında başkanlığa talip olan isim çıkmadı. Tüzük gereği divan kuruluna listesini geçen hafta veren Ergüllü'nün genel kurulda güven tazeleyerek 3 yıllığına seçilmesi bekleniyor. Ergüllü'nün listesinde Mustafa Karabağlı, Gökhan Şensan, Mehmet Yaya, Rıdvan Gürgönül, İlker Akpınar, Bülent Kural, Tamer Ustaoğlu, Onur Güner, Metehan Taşova ve Bahri Ekmekçioğlu gibi isimlerin yer alacağı öğrenilmişti. Ergüllü, yeşil-kırmızılı kulüpte 20 Şubat'ta yönetim içinden görevi devralmıştı.