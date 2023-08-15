Karşıyaka Spor Kulübü'nde Yeni Yönetim Görev Dağılımı Yapıldı

Karşıyaka Spor Kulübü'nde yapılan olağanüstü genel kurulun ardından yeni yönetim görev dağılımı yapıldı. Yeşil-kırmızılılarda Azat Yeşil başkanlığında Mustafa Karabağlı ikinci başkan olarak görev yapacak.

Karşıyaka Spor Kulübü'nde 12 Ağustos'ta yapılan olağanüstü genel kurulun ardından yeni yönetim görev dağılımını yaptı. Mali olarak güçlü bir yönetim oluşturan yeşil-kırmızılılarda Azat Yeşil başkanlığında Mustafa Karabağlı ikinci başkan, ekipte daha önce başkanlığa aday olmasına rağmen tüzük engeline takılan İlker Ergüllü ise tüm şubelerin sportif işlerinden sorumlu asbaşkan olarak görev yapacak.

Kulübün geçmiş dönem başkanlarından olan Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cenk Karace mali işlerden, Tevfik Bilsev yatırımlar ve markalaşmadan, Mustafa Taşova ise futboldan sorumlu asbaşkan olarak yönetimde yer alacak. Futbol şube başkanlığını Ayhan Gültekin, şube yönetim kurulu üyeliğini ise Osman Dal ve Celal Doğanalp üstlenecek. Kulübün saymanlığı görevini Hasan Yıldırım yürütecek.

Basketbol şube başkanlığına kongre öncesi beklenildiği gibi Tamer Ustaoğlu gelirken, basket şubesinde Bülent Kural, İlker Akpınar, Koral Kalpaklıoğlu, Özgür Okan, Rıdvan Gürgönül, Serdar Işıldar, Sertaç İnamlık ve Yücel Yetik görev alacak. Voleybol şube başkanlığına Veysi Kubba getirilirken, Berrin Baysak yönetim kurulunda olacak. Gökhan Şensan, Hakan Çeliker ve Ziyanur Hasbay, tesisler, altyapı ve personelden sorumlu olurken, Bornova Belediyesi Karşıyaka Basketbol yönetimini Hakan İnan sürdürecek. Genel sekreterlik ve hukuk işleri Tufan Konuk ve Onur Keleş'e bağlandı. Yeni yönetimin futbolda bu hafta iddialı transferlere imza attıracağı öğrenildi.