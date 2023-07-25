Karşıyaka Spor Kulübü, Kripto Paralarla Borçları Ödedi

Yeni sezon öncesi tartışmaların bitmediği Karşıyaka Spor Kulübü'nde başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetimin özel bir borsa aracılığıyla piyasaya çıkarıp, alacakları için futbol, basketbol ve voleybol takımları ile kulüp çalışanlarına dağıttığı kripto paraların maliyeti ortaya çıktı. Yeşil-kırmızılıların kulüpten alacaklılara 50 milyon TL'lik kısmı 5.5 yıldır başkanlığı sürdürerek, yönetimiyle 12-13 Ağustos'ta yapmayı kararlaştırdıkları olağanüstü seçimli kongrede yeniden aday olmayacağını açıklayan Turgay Büyükkarcı'nın kişisel alacağı olmak üzere 88 milyon 343 bin TL'lik coin dağıttığı ortaya çıktı.

Kulübün borcu olan çeşitli firmalar, çalışan personelin maaş ve EYT kapsamındaki kıdem tazminatı alacakları, basketbol takımı, teknik heyeti ve idari kadrosunun kişi başı 11 bin TL'den başlayıp, 3.9 milyon TL'ye kadar dağılan alacakları, futbol takımı oyuncularının 50 bin TL ile 550 bin TL arasında değişen alacakları, voleybolcuların 30 bin TL ile 720 bin TL arasındaki alacakları, personellerin bazı çalışanlar için 800 bin TL'ye varan tazminat ve maaş alacaklarının coinle ödendiği belirlendi. Yönetimin çalışan, idareci ve antrenörlere yeni yıl maaşları için de coin verdiği belirtildi.

BORÇ YÜKÜ ARTABİLİR

Karşıyaka yönetimi 2 yıl aradan sonra ikinci kez borçları kripto para çıkarıp öderken, tahsilat sıkıntısı yaşanan coin projesi önümüzdeki günlerde kulübün başını ağrıtabilir. Büyükkarcı yönetimi dağıtılan 88 milyon TL'nin üzerindeki coini 18 Temmuz'daki mali genel kurulda kulübün borcundan düştü. Karşıyaka'nın borcu bu rakamlar düştükten sonra 148 milyon 882 bin TL olarak açıklanırken, yönetimin tüzükte belirtilen yıllık yüzde 3'lük borçlanma yetkisini aşmadığı belirtilip, yönetim ibra edildi. Daha önce satışa açılma tarihi 28 Haziran'dan 12 Temmuz'a çekilen, 12 Temmuz gecesi satış yapan futbolcular ve çalışanların çoğunun paralarını 2 haftadır halen anlaşma yapılan firmadan tahsil edemedikleri projede sıkıntı yaşanırsa kulübün borç yükü artacak.

FUTBOL ŞUBEDEN AÇIKLAMA

"18 Temmuz'daki mali kongrede genel kurul kararı alındı. Genel kurul 13 Ağustos'ta yapılacak. Bu arada transfer devam ediyor. Futbolculara ödeme yapılması ve takımın kampa gitmesi gerekiyor. Eski yönetim genel kurul kararı aldık diye ödeme yapmıyor. Yeni başkan adayı İlker Ergüllü ve yönetimi ise, 'Biz daha seçilmedik o yüzden 14 Ağustos'tan önce ödeme yapamayız. Eski Başkan Turgay Büyükkarcı ve yönetim kurulu istifa etsin, yetkiyi divan devralsın, o zaman maddi yönden destek çıkarız' diyorlar. Bizler de iki arada kaldık. Bu duruma rağmen teknik ekibimize ve futbolcularımıza sonuna kadar yanlarında olduğumuzu söyledik. Biz de bırakırsak kaos oluşacak. Bu büyük camiada Ayhan Gültekin ve Osman Dal olarak yalnız bırakıldık."