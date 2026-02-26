Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulu görevini devretti

İZMİR temsilcisi Karşıyaka Spor Kulübü'nde görev süresini tamamlayan Atakan Karakaplan başkanlığındaki divan yönetim kurulu camiaya veda mesajı yayınladı. "Görev süremizin tamamlanmasıyla birlikte, Karşıyaka Spor Kulübü Divan Yönetim Kurulu olarak görevimizi devrediyoruz" denilen mesajda, "Bu süreçte en temel önceliğimiz, kulübümüzün kurumsal hafızasını korumak ve güçlendirmek olmuştur. Karşıyaka'nın kuruluşundan bugüne uzanan tüm belge, kupa ve tarihi materyaller sistematik bir yaklaşımla toplanarak arşivlenmiş; müze binamız yenilenerek çağdaş, düzenli ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturulmuştur. Böylece kulübümüzün geçmişi yalnızca korunmakla kalmamış, gelecek nesillere sağlıklı biçimde aktarılabilecek güçlü bir altyapı oluşturulmuştur" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüzün tarihini oluşturmak için kendi imkanlarıyla öncülük eden Dr. Bülent Zeren'i de bugün tekrar minnetle anıyoruz. Bu çalışmalara başta efsanevi kalecimiz Ekrem Güçsav olmak üzere eski sporcularımız ve tüm Divan üyelerimiz kıymetli katkılar sunmuştur. Ortaya çıkan sonuç, kişisel değil; tamamen kurumsal bir kazanımdır. Ayrıca Karşıyaka İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karşıyaka Belediyesi iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz proje kapsamında ilçemizdeki ilkokul öğrencilerini müzemizde ağırladık. Çocuklarımıza Karşıyaka forması hediye ederek kulübümüzün tarihini, kültürünü ve değerlerini yeni kuşaklara aktarmayı hedefledik. Görev süremiz boyunca kulüp yönetiminde yaşanan zaman zaman çalkantılı ve zorlu dönemlerde ise Divan Yönetimi olarak sağduyulu, birleştirici ve çözüm odaklı bir yaklaşım sergilemeye; kulübümüzün kurumsal bütünlüğünü ve istikrarını korumaya katkı sunmaya gayret ettik. Görevimizi başımız dik, vicdanımız rahat bir şekilde devrediyoruz. Karşıyaka Spor Kulübü'nün tarihine ve geleceğine katkı sunmuş olmaktan onur duyuyoruz. Karşıyaka Camiasına saygıyla duyurulur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı