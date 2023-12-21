Karşıyaka, Sapanca Gençlikspor'u 3-2 mağlup etti

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta üst üste düşme hattındaki rakiplerine 5 puan kaybederek zirve yarışında geriye düşen şampiyonluk hedefindeki Karşıyaka, yine dibe demir atan Sapanca Gençlikspor önünde 2 kez yenik duruma düşmesine ve maç içinde yaşanan Enes Nalbantoğlu krizine rağmen 3-2 galip gelerek yarıştan kopmadı. Grupta ilk yarıda 14 haftada 8 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyetle 26 puan toplayan Kaf-Kaf, 33 puanlı lider Batman Petrolspor'un 7, 27 puandaki Turgutluspor'un 1 puan gerisinde üçüncü sırada devreyi tamamladı. Attığı 27 golle grubun en skorer takımı olan Karşıyaka, kalesinde ise 17 gol görerek bu alanda kötü performans sergiledi. Lider Batman ise bu periyotta 2'si Kaf-Kaf'a kaybettiği maçta toplam yalnız 5 gol yedi.

İlk yarıyı zirvenin gerisinde de olsa yarıştan kopmayarak tamamlayan Karşıyaka'da camia teknik ekiple ilgili kararı ve transferleri beklemeye başlarken, Sapanca maçında yaşanan Enes krizi galibiyetin önüne geçti. Maçın 66'ncı dakikasında orta yapmaya çalıştığı top gol olup skoru 2-2'ye taşıyan takımın en skorer isimlerinden Enes, yeşil-kırmızılıların galibiyete ihtiyaç duyduğu anlarda tribüne şok tepki verdi. Enes golünün ardından sevinmek yerine tribünde kendisine maç içinde küfür eden bir taraftarın olduğu tarafa koşarak aynı şekilde ağır küfürler ve el hareketlerinde bulundu. Dakikalarca bir türlü yatıştırılamayan futbolcu, tribünlerin, "Enes dışarı" tezahüratları üzerine oyundan alındı. Kaf-Kaf bu olaya rağmen maçı Fatih'in golüyle kazandı.

ENES AÇIKLAMA YAPTI

Karşıyakalı futbolcu Enes Nalbantoğlu, Sapanca maçında taraftarlarla yaşadığı olay sonrası sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Aslen Sapancalı olup ailesi maçı izlemeye gelen Enes, "Tribünde şahsıma yapılan saygısızlığı sineye çekiyorum fakat aile yapılan saygısızlığı asla kabul etmiyorum. Tepkimin büyüklüğü aileme yapılan çirkin saldırıdır. Ben bu arma ve forma için elimden gelen mücadelemi verdim ve vermeye devam edeceğim. Bize destek veren büyük Karşıyaka taraftarına teşekkür ediyorum. Şampiyonluğa gittiğimiz bu yolra hep birlikte kenetlenip mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

TARAFTAR BÖLÜNDÜ

Enes'in Karşıyaka tribünüyle yaşadığı olay sonrası taraftarlar da ikiye bölündü. Taraftarın bir kısmı futbolculara küfür edilmesinin hiçbir şekilde savunulacak tarafı olmadığını belirtip Enes'e sahip çıktı. Bazı taraftarlar da Enes'e maçta büyük bir tepki olmayıp münferit bir kişinin bir pozisyon sonrası saniyelik tepki verdiğini, oyuncunun ise maçın en kritik anlarında attığı gol sonrası galibiyet için mücadele etmek yerine tribüne çok ağır küfürler ve el hareketleriyle koşarak dakikalar boyunca gerginlik yarattığını, ailesine yönelik bir tepki olmamasına rağmen oyuncunun konuya ailesini dahil ettiğini savundu.

BAŞKAN YEŞİL'DE SAĞDUYU ÇAĞRISI

Karşıyaka Başkanı Azat Yeşil, Enes'in tribünle yaşadığı gerginlik sonrası sağduyu çağrısı yaptı. Yeşil, "Kazandık ama galibiyete sevinemedik. Karşıyaka taraftarının yüzde 99'u tribünde takımına itici güç olur. Futbolcuya küfür eden münferit yüzde 1'lik kısma da kendi aralarında engellemeleri gerekiyor. Enes Sapancalı, ailesi de maçta tribündeydi. Bu nedenle böyle istenmeyen bir durum yaşandı. Olayın ardından özür de diledi. Konuyu yönetim kurulunda değerlendireceğiz" dedi. Yeşil, takımın 4 gün devre arası iznine çıktığını, şu an için iç ve dış transferle ilgili karar almadıklarını belirtti.