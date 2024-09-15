Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Şampiyonluk Hedefiyle İyi Başladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'taki sezonuna Kırşehirspor ile 0-0 berabere kalarak başladı. Ancak ikinci haftada Bulvarspor'u 3-0 yenerek güçlü bir galibiyet aldı. Taraftarların desteğiyle şampiyonluk yarışında kendini kanıtlayan ekip, Narin Güran'ı da unutmadı.

TRANSFERDE şampiyonluk hedefiyle güçlü bir kadro oluşturan Karşıyaka, TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta sezona iç sahada Kırşehirspor ile 0-0 berabere kalarak başladıktan sonra deplasmanda Bulvarspor'ı farklı mağlup etti. Taraftarı önünde Kırşehir sınavında gol kaçırma yarışına girip 1 puana razı olan İzmir ekibi, ikinci haftada Bulvarspor'u İstanbul'da 3-0 ile geçip kendini kanıtladı. Suni çim zeminde üstün oyunla farklı galibiyet alan yeşil-kırmızılı ekip şampiyonluk yarışında rakiplerine erken gözdağı verdi.

Karşıyaka'da geçen sezonun en skorer ismi olup bu yıl üst liglerden yapılan transferlere rağmen ilk 11'de formasını bırakmayan Enes Nalbantoğlu deplasmanda rakibin kilidini açarak gollerine başladı. Enes, ilk yarının sonu ve ikinci yarının başında attığı 2 golle takımına galibiyeti getirdi. Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Erdal da ikinci devrede oyuna dahil olarak galibiyeti sigortalayan golü attı. Yeşil-kırmızılı futbolcular ve teknik heyet maç sonu ilk galibiyeti sahada kendilerini deplasmanda yalnız bırakmayan taraftarlar, soyunma odasında Futbol Şube Başkanı Gökhan Şensan ve şube yönetimiyle kutladı. Karşıyaka, gelecek hafta 23 Elazığ FK'yı ağırlayacak.

NARİN UNUTULMADI

Karşıyaka'da İstanbul deplasmanında takımlarını yalnız bırakmayan taraftarlar Diyarbakır'da 8 yaşında cinayete kurban giden Narin Güran'ı da unutmadı. Yeşil-kırmızılı taraftarlar İstanbul'da Narin'in fotoğraflarının yer aldığı, "Vatanı korumak çocukları korumakla başlar" yazılı pankart açtı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Yerel Haberler Kırşehirspor Narin Güran Karşıyaka Kırşehir Olaylar Futbol Yaşam Spor

Yemen ve Lübnan'dan İsrail'e balistik füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, halk sığınaklara akın etti

2 ülkeden İsrail'e füze saldırısı! Demir Kubbe hata verdi, çok sayıda yaralı var

 Narin Güran ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

Narin ne gördüğü için öldürüldü? İşte olası senaryo

 Narin kaybolduktan sonra eve 2 kez gitmiş! Yenge Hediye Güran'ın gözaltı süresi uzatıldı

Narin cinayetinin düğümünü çözecek gelişme
Emlakta doğrulanmış ilan dönemi başlıyor! İşte merak edilen soruların yanıtları

Emlakta yeni dönem bugün başlıyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Narin nasıl öldürüldü? Otopsi raporu çıktı mı? 8 yaşındaki Narin neden öldürüldü? Bugün ne sınavı var? 15 Eylül Pazar sınav programı (ÖSYM) KPSS bugün mü, saat kaçta? BUGÜN MAÇ VAR MI? Bugün hangi maçlar var? 15 Eylül bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Kim Milyoner Olmak İster CANLI yayın izle! Kim Milyoner Olmak İster Kenan İmirzalıoğlu neden yok? ATV 15 Eylül Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK? 15 EYLÜL Roblox açıldı mı? Roblox neden engellendi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Roblox'a tepki! KPSS ORTAÖĞRETİM SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI! Ortaöğretim KPSS soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayınlandı mı? DEPREM Mİ OLDU? Deprem nerede, kaç şiddetinde oldu? 15 Eylül AFAD ve Kandilli deprem listesi! GÜNCEL ALTIN FİYATLARI: Gram, çeyrek ve yarım altın kaç TL? Ons, gram, yarım, tam altın alış ve satış fiyatları... MasterChef 7. Eleme adayı kim oldu? 15 Eylül Pazar günü eleme adayları kim? HAMSTER KOMBAT 15 EYLÜL GÜNLÜK ŞİFRE | Hamster Kombat yeni şifre ne, nasıl kullanılır? Hamster Kombat kombo kartları belli oldu mu? Benfica Santa Clara maçı CANLI izle! Benfica Santa Clara maçı canlı yayın nerede ve nasıl izlenir?
title