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Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 Yaparak Gruplardan Çıktı

Karşıyaka, Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 Yaparak Gruplardan Çıktı
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Karşıyaka, Yunanistan temsilcisi Kolossos'u 95-79 yenerek Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda 3'te 3 yapmayı başardı ve gruptan çıkmayı garantiledi. Antrenör Ufuk Sarıca, takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

BASKETBOL Şampiyonlar Ligi C Grubu'nda Yunanistan temsilcisi Kolossos'u evinde 95-79 mağlup eden Karşıyaka, Avrupa'da 3.5 yıl sonra ilk kez 3'te 3 yapıp gruptan çıkmayı garantiledi. İddialı hazırlandığı sezona iç sahada Tenerife mağlubiyetiyle başladıktan sonra yine evinde Fransız ekibi Saint Quentin'i yenen Kaf-Kaf, Kolossos'la 30 Ekim'de Rodos'ta oynadığı ilk maçta 71-59'luk galibiyetle Avrupa deplasmanlarındaki 13 maçlık yenilgi serisine son verdi. Rakibini dün rövanşta da rahat bir şekilde yenen temsilcimiz, üst üste 3 galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde final oynadığı 2021 yılından sonra ilki başardı.

Grupta 4 maçta 3 galibiyete ulaşan Karşıyaka, bitime 2 maç kala Avrupa'da yoluna devam etmeyi de garantiledi. Kaf-Kaf kalan grup maçlarını 10 Aralık'ta İspanya'da Tenerife, 18 Aralık'ta Fransa'da Saint Quentin'le oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip direkt son 16 turuna kalmak için grubunu lider tamamlamaya çalışacak. Karşıyaka grup ikincisi olursa ise Play-In etabında saha avantajını eline geçirecek. Karşıyaka'da 11 Ekim'de Merkezefendi Belediyesi Basket maçında ayak bileğinden sakatlanıp 1 aydır forma giyemeyen McDermott da Kolossos önünde parkelere dönerken, 2 sayı, 3 ribaundla görev yaptı.

SARICA'NIN YÜZÜ GÜLDÜ

Yönetimin istifalarla düşmesi krizi yaşayan Karşıyaka'da maaş ödemeleri geciken oyuncular geçen hafta yaptıkları boykotu Yaşar Ailesi'nin kulübe reklam desteğiyle vermesiyle sonlandırırken, Antrenör Ufuk Sarıca'nın yüzü kritik dönemde ligde ve Avrupa'da alınan galibiyetlerle güldü. İki kulvarda birden zirve yarışı veren Kaf-Kaf'ta Sarıca, "Kazandığımız ve iyi basketbol oynadığımız için mutluyuz. Özellikle ikinci ve üçüncü periyotlarda çok keyifli bir oyun sergiledik ve herkesten katkı aldık. Oyunun kontrolünü elimize aldık ve kazanmayı bildik. Şimdi cumartesi günü ligde oynayacağımız maça odaklanmamız gerekiyor. Ardından kalan iki Basketbol Şampiyonlar Ligi maçımız var" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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