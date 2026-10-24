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Karşıyaka, sahasında Söke 1970 Spor'u 2-1 yenerek Play-Off hattına yaklaştı

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Karşıyaka, 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta evinde Söke 1970 Spor'u 2-1 yenerek 12 puana ulaştı. Bu sonuçla Play-Off hattına yaklaşan Karşıyaka, 3 puanı hanesine yazdırırken Söke 1970 Spor 7 puanda kaldı.

İZMİR,

STAT: Alsancak Mustafa Denizli

HAKEMLER: Alp Tanırgan, Süleyman Mücahit Demirer, Yakup Özer

KARŞIYAKA: Burak - Mevlüt, Hıdır, Aykut, Gökdeniz, Veysel (Dk. 82 Tuğay), Alpay, Mücahit (Dk. 73 Enes), Erhan (Dk. 73 Emircan), Samet (Dk. 87 Fehmi), Eren Arda (Dk. 46 Ömer)

SÖKE 1970 SPOR: Yiğit - Tunahan, Deniz (Dk. 46 Emin), Yiğithan (Dk. 90 Yağız), Selim Emre, İdris, Kağan (Dk. 46 Talha Emir), Eren (Dk. 74 Batuhan Güner), Çınar, Cengizhan, Berhan (Dk. 90 Batuhan Kuru)

GOLLER: Dk. Dk. 24 Veysel, Dk. 40 Erhan ( Karşıyaka ), Dk. 54 (P.) Berhan (Söke 1970)

SARI KARTLAR: Aykut, Veysel, Alpay ( Karşıyaka ), Cengizhan, Eren, Çınar, İdris (Söke 1970)

3'üncü Lig 2'nci Grup'ta geçen hafta Ayvalıkgücü Belediyespor'le deplasmanda golsüz berabere kalan Karşıyaka evinde Söke 1970 Spor takımını 2-1 yenerek üst sıralar için umutlandı. Yeşil-beyazlılar 24'üncü dakikada frikikten Veysel'in attığı golle öne geçti: 1-0. Karşıyaka, dakikalar 40'ı gösterdiğinde Erhan ile farkı ikiye çıkardı ve ilk devreyi 2-0 önde bitirdi. Konuk Söke 1970 Spor maçın 54'üncü dakikasında penaltıdan Berhan'ın golüyle farkı bire indirdi: 2-1. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi, 3 puanı hanesine ev sahibi Karşıyaka yazdırdı. Karşıyaka bu sonucun ardından 12 puana ulaşıp Play-Off hattına yaklaştı. Söke 1970 Spor ise 7 puanla orta sıralarda kaldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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