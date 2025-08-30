Karşıyaka, Rıza Mert Pişirici ile Yollarını Ayırdı

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, yeni transferi Rıza Mert Pişirici ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı. Kulüp, Pişirici'ye teşekkür ederek kariyerinde başarılar diledi.

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta sezona zirve hedefiyle hazırlanan Karşıyaka, yeni transferlerinden Rıza Mert Pişirici ile yollarını ayırma kararı aldı.

Yeşil-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz yeni sezon öncesinde kadromuza katılan profesyonel futbolcumuz Rıza Mert Pişirici ile karşılıklı mutabakata vararak yollarını ayırmıştır. Kendisine kulübümüze verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" ifadelerine yer verdi. 1.93 boyunda ve 20 yaşında olan stoper Rıza, Bölgesel Amatör Lig'e düşen Denizlispor'dan transfer edilmişti.

