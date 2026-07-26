Karşıyaka potasında Markovic geliyor

BASKETBOL Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da başantrenörlük görevi için ismi gündeme gelen Boşnak çalıştırıcı Nenad Markovic'in yarın İzmir'e gelerek yeşil-kırmızılı yönetimle masaya oturacağı belirtildi. Karşıyaka'da daha önce 2016-17 sezonunda görev yapan Markovic'in imzaya yakın olduğu ifade edildi. Süreçte eski başkanlardan Turgay Büyükkarcı'nın önemli rol oynadığı kaydedildi.

Son olarak Yunanistan'da Panionios takımını çalıştıran 58 yaşındaki koçun 9 yıl sonra Kaf-Kaf'ta yeniden göreve başlaması bekleniyor. Öte yandan hafta içinde yapılan karşılıklı açıklamalar sonrası takımı ligde tutan başantrenör Ahmet Kandemir'le ipleri koparan, genel menajerlik görevine ise Selim Çınar'ı getirme kararı alan şube yönetimi, genel menajer Çağlar Karabulut'un sözleşmesini tek taraflı feshetti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı