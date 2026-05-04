Karşıyaka potada uçurumun kenarında

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'ndeki hayati öneme sahip deplasmanda Tofaş'a 87-78 yenilen Karşıyaka, 58 yıl sonra küme düşmeye çok yaklaştı. 1966'da o dönemki adı Türkiye Deplasmanlı Basketbol Ligi olan Süper Lig kurulduktan sonra ilk ve son kez 1968'de küme düşen Karşıyaka, 1974'te döndüğü Süper Lig'den 52 sezondur hiç düşmedi. Ligdeki toplam 54 yıllık tarihiyle en eski dördüncü kulüp olan, müzesinde 2 şampiyonluk bulunan Kaf-Kaf, son hafta pazar günü Bursaspor'u yenemezse küme düşecek. İzmir temsilcisine son hafta galibiyet almak bile rakipleri takılmazsa yetmeyecek. Bu hafta maçlarını kazanan Tofaş, Manisa Basket ve Bursaspor kurtuluşlarını ilan ederken, 8 galibiyetli Karşıyaka'nın yanı sıra 9'ar galibiyetleri olan Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor küme düşme korkusu yaşıyor.

Karşıyaka'nın ligde kalabilmesi için pazar günü son maçta evinde Bursaspor'u yenip, Petkimspor'un Beşiktaş ve iddiasız kalan Tofaş deplasmanında oynayacağı son iki maçı kaybetmesi gerekiyor. Petkim yarın erteleme maçında Beşiktaş'ı yenerse Karşıyaka son haftaya bile kalmadan küme düşecek. Karşıyaka kazanır, Petkimspor ve Mersin Spor maçlarını kaybederse üçlü averajda küme düşen Mersin olacak. Mersin son hafta Trabzonspor deplasmanına çıkacak. Yeşil-kırmızılı ekip; Petkim kazanır, Mersin'le averaja kalırsa da düşecek. Karşıyaka ve Mersin kazanıp, Petkimspor 2'de 0 çekerse ikili averajı Petkim'le eşit olan Kaf-Kaf genel sayı averajıyla kurtulacak. Kaderi rakiplerinin elinde olan yeşil-kırmızıların umutları pamuk ipliğine bağlı kalırken, taraftarın ise kulüpte yaşananlara eleştirileri arttı.

TARAFTAR ÖFKELİ

Takımın 26 yıllık isim sponsoru Pınar'ı kaybettikten sonra geçen yıl iddialı kadrosu dağılıp küme düşmekten son anda kurtulan Karşıyaka'da bu sezon yaşanan süreç de taraftarı isyan ettirdi. Bu sezon ana sponsoru olmamasına rağmen gönderilen 4 isim dahil toplam 11 yabancı transferi yapıp düşme hattından hiç kurtulamayan, sponsor bulup geçmiş borçlar yüzünden gelen transfer yasağını da açamayan Karşıyaka'da yönetimin transfer, genel menajer ve antrenör tercihleri; Nihat Mala, Faruk Beşok ve Candost Volkan'da uzun süre ısrar edilmesi sanal medyada taraftarı küplere bindirdi. Karşıyaka, Ahmet Kandemir antrenörlük görevine geldikten sonra 5 maçta 4 galibiyet alarak ligde kalma umutlarını korumuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı