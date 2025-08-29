Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin Kararını Bekliyor

3'üncü Lig 4'üncü Grup temsilcisi Karşıyaka, yeni transferlerinden Ömer Faruk Sezgin konusunda Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ve Tahkim Kurulu'ndan çıkacak kararları bekliyor. Karşıyaka'nın Kütahyaspor'dan kadrosuna kattığı yıldız golcü, Ankaraspor'da oynadığı dönemde 28 Nisan 2024'teki Nazillispor maçında bahis oynadığı iddiasıyla iki takımdan çoğu futbolcu ve yöneticiyle birlikte tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken kurulun dünkü toplantısında da bir karar çıkmadı.

Aynı zamanda o yıl Ankaraspor'la olan sözleşmesini haksız feshettiği gerekçesiyle Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'ndan 4 ay ceza alıp Tahkim Kurulu'na itiraz eden futbolcunun bu itirazı da karara bağlanmadı. Transferde golcü arayışlarına başlayan Karşıyaka, futbolcunun durumuna göre karar verecek. Karşıyaka'da 2 sezon forma giyerek yaz döneminde takımdan ayrılan Cenk Ahmet Alkılıç ise transferde Gebzespor'a imza attı.