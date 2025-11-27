Karşıyaka, Ömer Faruk Sezgin'in Tahkim Kurulu Kararını Bekliyor

TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta zirve yarışındaki Karşıyaka, sezon başında Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'ndan (PFDK) bahis oynadığı gerekçesiyle 8 ay hak mahrumiyeti cezası alan golcü Ömer Faruk Sezgin için Tahkim Kurulu'nun yeni kararını bekliyor. Futbolda 10 Kasım'da patlak veren, toplam 1024 profesyonel futbolcunun PFDK'ya sevkedildiği bahis soruşturması sonrası son 3 yılda bahis eyleminde bulunmayan veya bir kez bahis oynayan futbolculara 3 aylık alt sınır yerine 45'er gün hak mahrumiyeti cezası verildi. Tahkim Kurulu, üst liglerden 45'er gün ceza alan futbolcuların yaptığı itirazları kabul etmeyip dün cezaları onadı. Bu kararları da emsal alarak PFDK'nın yolunu tutan Karşıyakalı Ömer Faruk, bir an önce sahalara yeniden dönmeyi bekliyor.

Karşıyaka'nın sezon öncesi Kütahyaspor'dan transfer ettiği 26 yaşındaki golcü futbolcu 2023-2024 sezonunda Ankaraspor'da oynarken tartışmalı Nazillispor maçı nedeniyle iki takımdaki diğer futbolcularla birlikte bahis hesabı olduğu için ağustos ayında PFDK'ya sevkedilmişti. Kurul o dönem Ömer Faruk'a eylül ayında 8 ay ceza vermişti. Yalnız bir kez bonus kuponla bahis yaptığı öğrenilen futbolcunun daha önce Tahkim Kurulu'na yaptığı itiraz kabul olmadı. PFDK'nın bu ay başlayan bahis soruşturmasında hak mahrumiyeti cezalarının alt sınırını 45 güne düşürmesi Ömer Faruk ve aynı dönemde ceza alan futbolculara umut oldu. 45 günlük süreyi çoktan geçen golcü futbolcu sahalara dönmeyi bekliyor. Karşıyaka formasını henüz resmi maçlarda giyemeyen Ömer Faruk geçen hafta yeniden antrenmanlara başlamıştı. Tahkim Kurulu'ndan beklenen haber gelirse Ömer Faruk cumartesi günü oynanacak Denizli İdmanyurdu maçının kadrosunda olacak. Yönetim Ömer Faruk'u ceza alıp sezonu başlamadan kapatmasına rağmen kadroda tutmuştu.