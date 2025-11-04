Karşıyaka'nın Yıldızı Erhan Öztürk, Teknik Direktör Basatemür'ün Amatör Günlerinden Profesyonelliğe

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta bu sezon yenilgisiz liderliğini sürdürerek yıllar sonra camianın şampiyonluk umutlarını yeniden yeşerten Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür'ün 1 yıl önce amatörden keşfettiği Erhan Öztürk takımın yıldızlarından oldu. Daha önce Somaspor'da görev yaparken amatörden takıma kazandırdığı birçok oyuncuyu Süper Lig'de Beşiktaş dahil üst liglere uğurlayan Burhanettin Basatemür, kariyerinin tamamını amatör takımlarda geçiren Erhan'ı geçen sezon Çivril Belediyespor'dan 2'nci Lig'de çalıştırdığı Menemen FK'ya transfer etti. Geçen yıla kadar Bölgesel Amatör Lig'de oynayan Erhan, kariyerinde ilk kez 24 yaşında profesyonel oldu.

Menemen FK'daki ilk profesyonel sezonunda 31 maçta 3 gol atan Erhan, takımıyla Play-Off oynama başarısı gösterdi. Bu sezon başında İzmir'in en köklü kulübü Karşıyaka'nın dümenine geçen Burhanettin Basatemür, ilk transfer hamlelerinden biri olarak Erhan'ı yeşil-kırmızılılara kazandırdı. Kaf-Kaf'la 2 yıllık sözleşme imzalayan 10 numara bu sezon oynanan 9 maçta da ilk 11'de forma giyerken 2 kez ağları sarstı. Balıkesirspor'un yanı sıra İzmir Çoruhlu FK'ya jeneriklik gol atan Erhan, yaptığı asistlerle de takımını taşıdı. Erhan, son Uşakspor maçında sağ köşeden iki rakibini çalımlayıp Yasin'e galibiyet golünün asistini yaptı.