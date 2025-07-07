Karşıyaka'nın Yıldız İsimleri Transferde Gözde Olmaya Devam Ediyor

Karşıyaka'nın Yıldız İsimleri Transferde Gözde Olmaya Devam Ediyor
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TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon Play-Off'ta başarısız olan Karşıyaka'nın kadrosundaki 16 as futbolcu yeni takımlarıyla sözleşme imzaladı. Kulüp yönetimi mali desteği bulmakta zorlanırken, eski başkanlar arasında güç birliği arayışları sürüyor.

TFF 3'üncü Lig'de geçen sezon yine Play-Off'ta umduğunu bulamayan Karşıyaka'nın kadrosundaki yıldız isimler transferin gözdesi oldu. Geçen yıl çok güçlü bir kadro oluşturan ancak şampiyonluk yarışında Bursaspor'u geçtikten sonra Play-Off'ta Muşspor'a elenen yeşil-kırmızılılardan ayrılan isimler yeni takımlarına imza atmaya başladı. Geçen sezondan 16 as futbolcunun sözleşmelerinin sona ermesiyle kadrosu dağılan Kaf-Kaf'tan ayrılan Hakan Canbazoğlu Fethiyespor'a, Enes Nalbatoğlu 52 Orduspor FK'ya imza attı. Karşıyaka'da Enes ile birlikte üst üste iki sezon Play-Off'ta hüsran yaşayan Sefa Küpeli de dün Sebat Gençlikspor'la anlaştı. Karşıyaka iç transferde ilk olarak Abdülkadir'le masaya otururken, İshak Kurt, Ali Sinan Gayla gibi skorer oyuncuların adı transferde birçok takımla anılıyor.

KRİTİK HAFTA

Son iki kongrede başkan adayı bulamayıp 26 Haziran'daki seçimde kulübün kayyuma kalmaması için Aygün Cicibaş başkanlığında liste çıkaran Karşıyaka bu haftayı bekliyor. Yönetim bulmasına rağmen henüz mali destek alamayarak yeni sezon için bütçe oluşturamayan İzmir'in köklü temsilcisinde eski başkanlar İlker Ergüllü ve Cenk Karace ile camianın önemli isimlerinin bir araya gelmeleri bekleniyor. Daha önce birlikte hareket eden ancak daha sonra aralarına anlaşmazlıklar giren Ergüllü ve Karace, Kaf-Kaf için tekrar güç birliği yaparsa kulübün yeniden kongreye giderek mali olarak daha güçlü bir yönetim oluşturması ihtimali konuşuluyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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