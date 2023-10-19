Karşıyaka'nın yeni transferi Enes Nalbantoğlu takımın en skorer ismi oldu

Karşıyaka'nın yeni transferi Enes Nalbantoğlu, takımının en skorer ismi olurken, kritik gol ve asistlere imza attı. Karşıyaka, istatistiklerde de zirveye çıktı.

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta tek hafta hariç sezon başından beri liderlik koltuğundan inmeyen Karşıyaka'nın yeni transferlerinden Enes Nalbantoğlu takımının en skorer ismi olurken, galibiyeti getiren kritik gol ve asistlere imza attı. Kaf-Kaf'a gelir gelmez ilk 11'in değişilmezi olan tecrübeli sol kanat oyuncusu 6 haftada 4 gol, 2 asistle oynadı. İlk hafta 3-1 kazanılan Eynesil Belediyespor deplasmanında takımının ikinci golünü atan Enes, ikinci hafta 5-1'lik Amasyaspor FK galibiyetinde 3 gole direkt katkı yaptı.

O maçta Emre Gemici'nin attığı ilk golün asistini yapan 28 yaşındaki futbolcu, ardından 2 şık golle ağları sarstı. Üçüncü haftada ise 1-0 kazanılan Pazarspor deplasmanında Yasin Ozan'ın attığı tek golde büyük pay sahibi olan Enes, ceza sahasında rakibinin ayağından çaldığı topu bomboş pozisyondaki Yasin'in önüne asist olarak bıraktı. Enes, geçen hafta 2-0 kazanılan Ergene Velimeşespor maçında da attığı golle yeşil-kırmızılıları öne geçiren isim oldu.

İSTATİSTİKLERDE ZİRVEDE

Şampiyonluk hedefiyle yola çıkan Karşıyaka bu sezon ilk 6 haftada grubunda istatistiklerde de zirveye çıktı. Lider Kaf-Kaf grupta 5 galibiyetle en çok galip gelen, 13 golle en çok ağları sarsan, 9 averajla en iyi averaja sahip olan takım konumunda. Bu hafta cumartesi günü Silifke Belediyespor'a konuk olacak Karşıyaka bu kulüpte forma giyen eski oyuncuları Cenk Özbey ve İhsan Furkan Deniz'e de rakip olacak. Cenk, altyapısından çıkıp 10 yıldır kadrosunda yer alarak kaptanlık da yaptığı yeşil-kırmızılılardan sezon başında ayrıldı. İhsan Furkan da 1.5 sezonluk Karşıyaka macerasından sonra geçen yıl devre arasında gitti.