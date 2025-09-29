Karşıyaka'nın Yeni Sezon Başlangıcı Hayal Kırıklığı Yarattı

BASKETBOL Süper Ligi'nde geçen yılki takımı dağıldıktan sonra yeni sezon öncesi 6'sı yabancı 10 transferle yepyeni bir kadro kuran Karşıyaka ilk hafta hayal kırıklığı yaşadı. Ligin ilk maçında İzmir derbisinde Aliağa Petkimspor deplasmanına çıkan Karşıyaka baştan sona varlık gösteremedi. Petkim önünde 30 sayı farkla geriye düşen Kaf-Kaf salondan 85-73 mağlup ayrıldı. Yeşil-kırmızılılarda yönetim maç öncesi eski yabancı oyuncular Carey ve Hilliard'ın alacakları nedeniyle FIBA'dan gelen 1,5 milyon Dolar civarındaki transfer yasağını taksitlendirip yeni oyuncuların lisanslarını son anda çıkardı.

Takımla ilk resmi maçında beklemedikleri bir skor aldıklarını söyleyen antrenör Faruk Beşok, "Maça agresif ve sert başlamamız gerektiğinin bilincindeydik ve maç planımızı bu doğrultuda hazırlamıştık. Ancak ilk yarıda bu agresifliği ve sertliği sahaya yansıtamadık. Bunun yanında, rakibimizin yüzdeli atışları sonucunda istemediğimiz bir fark oluştu. İkinci yarıda daha bilinçli ve agresif bir savunma yaparak bu farkı azaltmayı başardık, fakat bu çabamız maçı kazanmamıza yetmedi. Hafta başından itibaren önümüzdeki karşılaşmanın hazırlıklarına başlayarak, eksiklerimizi gidermek için çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi. Kaf-Kaf pazar günü ilk iç saha sınavında Merkezefendi Basket'i ağırlayacak.