Karşıyakalı basketbolcu Yalın, genç yetenekler arasında

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapısından yetişerek A takım formasını da giyen Yalın Yıldız, 6-8 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Ulm kentinde düzenlenecek NextGen EuroLeague Elemeleri'nde Next Generation Team Ulm kadrosuna seçildi. Genç basketbolcu, yeşil-kırmızılı kulübü ve Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil edecek. Avrupa'nın en prestijli U18 organizasyonları arasında yer alan NextGen EuroLeague; geçmişte Luka Doncic, Victor Wembanyama gibi birçok yıldız oyuncunun kendini gösterdiği önemli bir vitrin olmuştu.