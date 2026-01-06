Haberler

Karşıyakalı basketbolcu Yalın, genç yetenekler arasında

Karşıyaka'nın altyapısından yetişen Yalın Yıldız, Almanya'nın Ulm kentinde düzenlenecek NextGen EuroLeague Elemeleri'nde Next Generation Team Ulm kadrosuna seçildi. Genç basketbolcu, Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil edecek.

TÜRKİYE Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'nın altyapısından yetişerek A takım formasını da giyen Yalın Yıldız, 6-8 Şubat tarihleri arasında Almanya'nın Ulm kentinde düzenlenecek NextGen EuroLeague Elemeleri'nde Next Generation Team Ulm kadrosuna seçildi. Genç basketbolcu, yeşil-kırmızılı kulübü ve Türk basketbolunu uluslararası arenada temsil edecek. Avrupa'nın en prestijli U18 organizasyonları arasında yer alan NextGen EuroLeague; geçmişte Luka Doncic, Victor Wembanyama gibi birçok yıldız oyuncunun kendini gösterdiği önemli bir vitrin olmuştu.

