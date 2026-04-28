Karşıyaka U16 Takımı Gençlerbirliği'ni Eleyerek Son 8'e Kaldı

Karşıyaka U16 Takımı Gençlerbirliği'ni Eleyerek Son 8'e Kaldı
FUTBOL altyapıda son dönemde başarılarıyla adından söz ettirmeye başlayan İzmir temsilcisi Karşıyaka, U16 Gelişim Ligi'nde normal sezonu namağlup tamamlayan Gençlerbirliği'ni eleyerek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı.

FUTBOL altyapıda son dönemde başarılarıyla adından söz ettirmeye başlayan İzmir temsilcisi Karşıyaka, U16 Gelişim Ligi'nde normal sezonu namağlup tamamlayan Gençlerbirliği'ni eleyerek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Bu sezon U16 Ligi 7'nci Grup'u ikinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine giden Kaf-Kaf, Ankara'daki play-off maçlarında önce Bursa Yıldırımspor'u eledi, ardından 8'nci Grup'u 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlikle geçen Gençlerbirliği'ni saf dışı bıraktı. Sezon boyunca hiç yenilmeyen Başkent temsilcisini 3-2 mağlup eden Karşıyaka'nın gençleri son 8'de Samsunspor'la eşleşti. Kaf-Kaf rakibiyle yarın saat 13.00'te Ankara Gölbaşı Mogan 1 Nolu Saha'da yarı final için rakip olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı sonrası operasyon: Polis etten duvar ördü, 70 şüpheli tutuklandı

Görüntü bugün çekildi! “Kökünü kazıyacağız” talimatı sonrası operasyon
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Kilolarca altın, valiz valiz para taşıyorlardı! Aşiretten yeni karar

Bu görüntüler tarih oluyor
Milyonlarca Fener taraftarının hayallerini çalan Ederson'a verilen cezaya bakın

Milyonların hayallerini çalan Ederson'un cezası belli oldu

Survivor'dan diskalifiye edilen Seren Ay, eski bakanın yeğeni çıktı

Acun'un diskalifiye ettiği isim, eski bakanın yeğeni çıktı
İstanbul'da facianın eşiğinden dönen yalının ünlü isme ait olduğu iddia edildi

Bomba iddia: Facianın eşiğinden dönen yalı bakın kimin çıktı
Hakkı Bulut'un evi görenleri şaşırttı

Serveti milyonları buluyor ama evi görenleri şaşırttı
Fener'den kovulan Tedesco'nun son hareketi olay oldu

Kovulduktan sonraki hareketi olay oldu