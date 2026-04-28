Karşıyaka U16 Takımı Gençlerbirliği'ni Eleyerek Son 8'e Kaldı
FUTBOL altyapıda son dönemde başarılarıyla adından söz ettirmeye başlayan İzmir temsilcisi Karşıyaka, U16 Gelişim Ligi'nde normal sezonu namağlup tamamlayan Gençlerbirliği'ni eleyerek adını son 8 takım arasına yazdırmayı başardı. Bu sezon U16 Ligi 7'nci Grup'u ikinci sırada tamamlayarak Türkiye finallerine giden Kaf-Kaf, Ankara'daki play-off maçlarında önce Bursa Yıldırımspor'u eledi, ardından 8'nci Grup'u 20 maçta 17 galibiyet, 3 beraberlikle geçen Gençlerbirliği'ni saf dışı bıraktı. Sezon boyunca hiç yenilmeyen Başkent temsilcisini 3-2 mağlup eden Karşıyaka'nın gençleri son 8'de Samsunspor'la eşleşti. Kaf-Kaf rakibiyle yarın saat 13.00'te Ankara Gölbaşı Mogan 1 Nolu Saha'da yarı final için rakip olacak.