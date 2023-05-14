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Karşıyaka'nın transfer hayal kırıklığı

Karşıyaka'nın transfer hayal kırıklığı

Spor Haberleri

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 2 hafta kala Play-Off hattının 4 puan gerisinde kalan Karşıyaka ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin çoğundan beklediği verimi alamadı.

TFF 3'üncü Lig 1'inci Grup'ta bitime 2 hafta kala Play-Off hattının 4 puan gerisinde kalan Karşıyaka ara transfer döneminde kadrosuna kattığı isimlerin çoğundan beklediği verimi alamadı. Yeşil-kırmızılıların ara transferde üst liglerden aldığı 7 isimden yalnız 2'si düzenli forma giyebildi. Kaf-Kaf'ın ara dönemde yuvaya döndürdüğü 3 isimden Ali Say 12'si ilk 11'de 14, 1.5 milyon TL bonservisle alınan Yılmaz Ceylan tamamı 11'de 15 maçta görev yaptı. Yılmaz 2, Ali Say 1 kez ağları sarstı. Yine devre arasında altyapısından çıktığı takıma profesyonel olarak dönen Ahmet Batuhan Akyüz, 15 maçın 6'sında ilk 11'de forma giydi.

Spor Toto 1'inci Lig ekibi Adanaspor'dan kiralanan Ferhat, 4 maçta süre alabildi. Yeşil-kırmızılılarda ara transferde alınan 7 futbolcunun 3'ü ise henüz sezon bitmeden kadro dışı bırakılıp takımdan elendi. Verim alınamayıp kadro dışı kalan oyunculardan 1'inci Lig'deki Yeni Malatyaspor'dan gelen Nuri Fatih Aydın, 3 maçta sonradan oyuna girip gözden çıkarıldı. Burak Başkaya 9 maçta son dakikalarda şans bulabildi. Soner Birinci ise 3'ü ilk 11'de 5 maçta süre alıp ardından gönderildi.


- İzmir

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergin Karataş - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Karşıyaka Ali Say Spor Haberler

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