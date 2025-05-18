Karşıyaka'nın Tarihi Play-Off Rövanşı

Karşıyaka'nın Tarihi Play-Off Rövanşı
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2003'ten beri şampiyon olamayan Karşıyaka, 3. Lig'den kurtulmak için Muşspor ile oynayacağı Play-Off rövanşına çıkıyor. Maç saat 16.00'da Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda gerçekleşecek. Karşıyaka, taraftar olmadan mücadele edecek.

FUTBOLDA 2003'ten beri tam 22 yıldır şampiyon olamayan, 7 senedir de en alt profesyonel lig kategorisi olan 3'üncü Lig'den kurtulamayan İzmir'in en köklü spor kulübü Karşıyaka, yarın kendisi için tarihi Play-Off rövanş maçında Muşspor'u ağırlayacak. Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda saat 16.00'da start alacak maçı Mehmet Ali Özer yönetecek. Karşıyaka, normal sezonun son haftasındaki Bursaspor maçı sonrasında aldığı ceza nedeniyle mücadelede taraftarından yoksun olacak. Konuk Muşsporlular ise kendilerine ayrılan deplasman tribününe girebilecek. Takımlarını konvoy eşliğinde meşalelerle stada uğurlayacak Karşıyakalılar maçı Zühtü Işıl Meydanı'na kurulacak dev ekrandan izleyecek.

Play-Off grup finalinde rakibiyle deplasmanda oynadığı ilk maçtan golsüz beraberlikle ayrılan Karşıyaka rövanşta her türlü galibiyette 2'nci Lig yolunda finale çıkan taraf olacak. Maç hangi skorla olursa olsun berabere biterse tur atlayacak takımı uzatmalar ve yine eşitlik halinde ise seri penaltı atışları belirleyecek. Kaf-Kaf rakibine yenilirse ise finali ıskalayıp üst üste 8'inci sezon da 3'üncü Lig'de kalacak. İzmir temsilcisi finale çıkarsa 2'nci Grup'taki Balıkesirspor-Mazıdağı Fosfatspor eşleşmesinin galibiyle 2'nci Lig'e çıkmak için tarafsız sahada 24 Mayıs Cumartesi günü final oynayacak. Karşıyaka grupta normal sezonu 60 puanla ikinci, Muşspor ise 58 puanla üçüncü bitirmişti. Yeşil-kırmızılı ekip Play-Off'ta direkt grup finaline kalırken, Muş önceki turlarda Silifke Belediye ve Belediye Kütahyaspor'u eledi. Kaf-Kaf rakibini normal sezonda İzmir'de 2-1 yenmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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