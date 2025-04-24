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Karşıyaka'nın Roberto Gallinat'ının Tedavisi Devam Ediyor

Karşıyaka'nın Roberto Gallinat'ının Tedavisi Devam Ediyor
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, sakatlığı bulunan Roberto Gallinat'ın tedavisinin sürdüğünü duyurdu. Oyuncunun sağ omuzundaki sakatlık, oynanan son maçta nüksedildi.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Roberto Gallinat'ın tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Cumartesi günü oynadığımız Manisa Basket Divissa karşılaşmasında daha önce geçirdiği omuz travmasına bağlı olarak sağ omuzundaki sakatlığı nükseden Roberto Gallinat'ın tedavisi sağlık ekibi tarafından titizlikle sürdürülmektedir." denildi.

Kaynak: AA / Halil Fidan - Spor
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