Karşıyaka'da Takım Sporlarında Hayal Kırıklığı

KARŞIYAKA bu sezon takım sporlarında 3 amiral branşta hayal kırıklığı yaşadı.

KARŞIYAKA bu sezon takım sporlarında 3 amiral branşta hayal kırıklığı yaşadı. Sezon öncesi idari ve mali olarak karanlık bir tablo olmasına rağmen camia ve reklam destekleriyle takımlarını kurup mücadeleye başlayan Karşıyaka'da, 3'üncü ligdeki futbol ve 1'inci ligdeki kadın voleybol takımı play-off oynamasına rağmen hedefine ulaşamadı. Basketbol Süper Ligi'nin 52 yıldır hiç küme düşmeyen temsilcisi Karşıyaka potada ise uçurumun kıyısına geldi. 3'üncü ligden 8 yıldır kurtulamayan yeşil-kırmızılı ekip, bu sezon üst üste üçüncü, bu ligde beşinci kez play-offta elendi. Normal sezonu üçüncü sırada tamamlayan Kaf-Kaf, play-offta Ayvalıkgücü Belediyespor'a 0-0'ın rövanşında taraftarı önünde 2-0 yenilerek havlu attı.

Voleybolda Sultanlar Ligi'nden 2011'de düştükten sonra bu sezon sekizinci kez play-off oynayan Karşıyaka, yarı finalde elenmekten kurtulamadı. Kaf-Kaf filede geçen sezonun ardından bu yıl da hüsran yaşadı. Karşıyaka'nın senelerdir en başarılı takım branşı olan, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sonra toplam 54 yılla Basketbol Süper Ligi'nin en köklü ekibi konumundaki basket takımı 2 şampiyonluk, 1 Türkiye Kupası, 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadığı ligden düşme aşamasına geldi. Ligde son haftaya düşme hattında giren Kaf-Kaf, kendi kazansa dahi rakipleri galip geldiği takdirde küme düşecek. Potada birçok eski yabancı oyuncuya FIBA'lık borcu bulunan Kaf-Kaf küme düşerse büyük sıkıntıyla karşı karşıya kalacak. Karşıyaka basketbolda ilk ve son kez 58 yıl önce 1968'de küme düşmüştü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
