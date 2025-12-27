Haberler

Karşıyaka'da Adem'e kalkan

Karşıyaka'da Adem'e kalkan
3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Karşıyaka, genç futbolcusu Adem Yeşilyurt'un gelişimini desteklemek için menajerle anlaşmamasını istedi. Adem, bu sezon 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynarken, Fenerbahçe ve Avrupa'dan kulüplerin ilgisini çekti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta şampiyonluk yarışının iddialı takımı Karşıyaka bu sezon vitrine çıkardığı 18 yaşındaki yıldız adayı Adem Yeşilyurt'a koruma kalkanı oluşturdu. Kaf-Kaf'ta bahis soruşturmasında ilk 11'den 8 futbolcunun hak mahrumiyeti cezası almasıyla profesyonel yapılıp 11'de görev yapmaya başlayan genç sağ kanat oyuncusu geride kalan 5 maçta 1 gol, 2 asistle oynadı. Genç yaşına rağmen oynadığı olgun futbol ve yetenekleri A Milli Takım'ın dünya devi Real Madrid'te forma giyen yıldızı Arda Güler'e benzetilen Adem, Fenerbahçe'nin yanı sıra İngiltere ve Fransa'dan kulüplerin takibine girdi.

Menajerler Adem'i Beşiktaş'a transfer etmek için kulüpten yetki isterken, Karşıyaka yönetimi genç oyuncuya kanat gerdi. Menajeri bulunmayan genç futbolcuya bir menajerle anlaşmamasını söyleyen yönetim, Adem'in gelişimi ve tekliflerle doğrudan ilgilenecek. Büyük potansiyeli olan Adem'in gelişimini tamamlamadan ayrılmasına soğuk bakan Karşıyaka henüz teklifleri değerlendirmeye almadı. Yeşil-kırmızılılar genç oyuncunun transfere değil takımda oynayıp tecrübe kazanmaya odaklanmasını istiyor. Kaf-Kaf Adem'i değerini bulmadan satmayacak. Henüz 8 Aralık'ta profesyonel olan Adem Yeşilyurt'un Karşıyaka'yla Haziran 2029'a kadar sözleşmesi var.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
