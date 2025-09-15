Karşıyaka'nın Genç Kadrosuyla Hedefi En Üst Sıra

Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, takımın durumuyla ilgili, "Biz genç bir takım kurduk ama iştahı olan, hedefi olan, amacı olan ve bu büyük camiaya geldiğinden dolayı mutlu olan oyuncular aldık. Hatta birçok oyuncu daha fazla para veren kulüpler varken burayı tercih etti" dedi.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta sezona 2'de 2 yaparak başlayan Karşıyaka'da Teknik Direktör Burhanettin Basatemür, takımın durumuyla ve hedefleriyle ilgili İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu. Sezona başlarken geçen seneki kadronun hemen hemen hepsini değiştirdiklerini ifade eden Basatemür, "Sadece oynayan kadrodan sol bek Ferdi Burgaz kaldı ve tamamen yenilenmiş bir kadroyla başladık. Geçen yılki bütçelerin yarısına kurulan bir takımla başladık. Çok genç bir takım oldu. Ama bildiğim oyuncular, inandığımız oyuncular, seyrettiğimiz, takip ettiğimiz oyunculardan kurulu bir takım oldu. Bu genç oyuncularla lige iyi başlamak önemliydi. Çünkü moral motivasyon açısından lige iyi başlamak, özgüven açısından lige iyi başlamak önemliydi. İkide iki yaparak başladık. İyi bir kadro oldu. Hedefi olan, amacı olan bir kadro oldu. Genç ama yetenekli bir kadro oldu. Hepsinden de şu ana kadar memnunuz" diye konuştu.

" Karşıyaka'nın hedefi hep en üst sıra olmalı"

Takımın hedefi hakkında konuşan Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, "Karşıyaka'nın bulunduğu lig hangi lig olursa olsun hedefi en üst sıra olmalı. O formanın ağırlığı o camianın büyüklüğü bile bunun için yeterli. Biz genç bir takım kurduk ama iştahı olan, hedefi olan, amacı olan ve bu büyük camiaya geldiğinden dolayı mutlu olan, hatta birçok oyuncu daha fazla para veren kulüpler varken burayı tercih etti. Tek amaçları bu büyük camiada futbol oynamaktı. Gerçekten aidiyet duygusu hissederek oynuyorlar. Bütün oyuncular bu şekilde oynuyor. O yüzden skora da oyuna da o şekilde yansıyor. Ama işin henüz çok başındayız ve çok erken. Ayaklarımızı yere basarak devam etmek zorundayız. Futbol havaya girmeyi kaldıracak bir oyun değil. Havaya girecek bir durum da yok zaten. Çünkü daha işin çok başındayız" cümlelerine yer verdi.

"Kütahyaspor, iddialı bir kadro kurdu"

Kütahyaspor'un yüksek bütçeli iddialı bir kadro kurduğunu söyleyerek hafta sonu alınan galibiyete değinen Basatemür, "Güzel bir kadro kurdular. Yetenekli ve iyi oyuncular aldılar. Lige deplasmanda çok iyi bir galibiyet alarak başladılar. Ama bu haftaki Kütahya maçının ilk yarısı tamamen belki bizim kontrolümüzdeydi. Çok sayıda pozisyon bulduk. Skoru 3-4 yapabilecek pozisyonlar bulduk. Ama sadece birini gole çevirebildik. İkinci yarı tabii işler biraz değişti.

İlk 10-15 dakika, ikinci yarının 15 dakikası Kütahya'nın daha etkili olduğu bir oyun şeklinde geçti. Yapılan değişikliklerden sonra ikinci yarının 15. ve 20. dakikasından sonra ise yine oyun tekrar ortaya döndü ve bize döndü. Güzel bir golle de galip gelmiş olduk. Yani maçın geneline baktığımızda hak ettiğimiz bir galibiyetti" ifadelerini kullandı.

"Kupada ilerleme taraftarıyım"

Kupada ilerlemek istediğini söyleyen Basatemür, "Çünkü 25-26 kişilik kadromuz var. Eğer kupada ilerleyebilirsek, tüm oyuncularımızı resmi maçlarda oynatma şansımız da olacak. Bu oyuncular için de güzel bir şey. Herkesi hazır tutma adına da güzel bir şey. Yani bu amaçla, bu düşünceden dolayı kupada turu geçmek istiyoruz. Genç oyuncularımızla oynayacağız. Ben Karşıyaka taraftarının gelip genç oyuncularımıza destek olmasını istiyorum" şeklinde konuştu. - İZMİR