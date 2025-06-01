Karşıyaka'nın FIBA Kıskacında Eski Pivot Alacakları Sorun Oluyor

Ergin KARATAŞ / İZMİR,

BASKETBOL Süper Ligi'nde 51 yıldır aralıksız mücadele edip bu sezon sponsorunu ve oyuncularını kaybettikten sonra küme düşmekten kıl payıyla kurtulan Karşıyaka, eski pivotu Vernon Carey'nin alacağı yüzünden FIBA kıskacında. Sezon boyunca eski basketbolcularının FIBA'lık olan alacak dosyaları nedeniyle transfer yasaklarıyla boğuşan Kaf-Kaf'ı yeni sezon öncesi Vernon Carey'e borcu zorlayacak. Karşıyaka'ya 2023-2024 sezonu başında 2 yıllık kontratla gelip ağır sakatlık yaşayan Carey, oynayamadığı dönemin de tüm alacağını haketmek üzere.

Yıldız pivotun 1 milyon 50 bin Dolar tutarındaki alacak dosyası FIBA'da Basketbol Tahkim Mahkemesi'nde (BAD) karara bağlanma aşamasında. Karşıyaka'ya 2023 yazında NBA patentli olarak gelen 24 yaşındaki pivot Şampiyonlar Ligi'nde geçen sezon grup aşamasının en değerli oyuncusu seçildi. Mart 2024'te çapraz bağlarından sakatlanarak ameliyat olan Carey, ağır sakatlığının ardından bu sezon hiçbir kulübe transfer olmadı. Geçirdiği talihsiz sakatlığın ardından ne Carey'i olnatabilen ne de kontratından çıkabilen Karşıyaka ağır borç yüküyle karşı karşıya kalacak. Kaf-Kaf potada geçmişte sözleşme imzalatıp kulüpte hiç oynatmadığı yabancılara bile paralarını ödemek zorunda kalmıştı.