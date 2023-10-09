Karşıyaka'nın Biga Spor ve Ergene Velimeşe Spor maçları Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak

Karşıyaka'nın kupada Biga Spor ve ligde Ergene Velimeşe Spor ile oynayacağı maçların Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki saha bakımı çalışmaları nedeniyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı.

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka'nın kupada Biga Spor ve ligde Ergene Velimeşe Spor ile oynayacağı maçların Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'ndaki saha bakımı çalışmaları nedeniyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacağı açıklandı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımızın 12 Ekim Perşembe günü Biga Spor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası karşılaşması ile 15 Ekim Pazar günü Ergene Velimeşe Spor ile oynayacağı TFF 3. Lig karşılaşması, Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda GSİM tarafından gerçekleştirilen planlı saha bakım çalışmaları nedeniyle Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'na alınmıştır. Taraftarlarımızın bilgisine sunulur" ifadelerine yer verildi. - İZMİR