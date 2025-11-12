Karşıyaka'nın Bahis Operasyonu Şoku: Hedefe Ulaşmak İçin Mücadele Sürecek

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın 7 futbolcusu Türk futbolunu sarsan bahis operasyonunda tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken teknik direktör Burhanettin Basatemür, şartlar ne olursa olsun yarışı bırakmayacaklarını söyledi. Takım içindeki önemli isimlerin bahis hesapları olduğu için PFDK'lık olmasıyla şoke olan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Türk futbolu bir süreçten geçiyor. Bizim gibi çok sayıda kulübün de oyuncuları kurula sevk edildi. Oyuncularımız hakkında verilecek kararları yakından takip edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor ve Karşıyaka Spor Kulübü olarak bizim bir hedefimiz var. Şartlar ne olursa olsun o hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz" dedi.

'HER NE ŞARTTA OLURSA OLSUN HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen Erol Zöngür, Yasin Uzunoğlu, Erhan Öztürk, Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Hıdır Aytekin ve Mücahit Aslan'ın durumlarını kulüp avukatlarıyla yakından takip edeceklerini belirten Karşıyaka SK'nın deneyimli teknik patronu Burhanettin Basatemür, "Oyuncularımız hakkında çıkacak kararları bekliyoruz. Ancak sahaya Karşıyaka armasını taşıyan 11 oyuncu çıktığı sürece hedefimizden hiçbir sapma olmayacak. Sezon başında bünyemize kattığımız oyuncularımıza güvenimiz tam. Deneyimli futbolcuların yokluğunda sahaya çıkacak gençlerimize güvenim ve inancım tam. Sahada 11, tribünde on binler olduğu sürece Karşıyaka arması altında, her ne şartta olursa olsun hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi ve endişesi olmasın" diye konuştu.