Haberler

Karşıyaka'nın Bahis Operasyonu Şoku: Hedefe Ulaşmak İçin Mücadele Sürecek

Karşıyaka'nın Bahis Operasyonu Şoku: Hedefe Ulaşmak İçin Mücadele Sürecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Karşıyaka'nın 7 futbolcusu bahis operasyonu nedeniyle PFDK'ya sevk edilirken, teknik direktör Burhanettin Basatemür, takımın hedeflerinden sapmayacağını belirtti.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta namağlup şampiyonluk mücadelesi veren Karşıyaka'nın 7 futbolcusu Türk futbolunu sarsan bahis operasyonunda tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilirken teknik direktör Burhanettin Basatemür, şartlar ne olursa olsun yarışı bırakmayacaklarını söyledi. Takım içindeki önemli isimlerin bahis hesapları olduğu için PFDK'lık olmasıyla şoke olan Karşıyaka'da teknik direktör Burhanettin Basatemür, "Türk futbolu bir süreçten geçiyor. Bizim gibi çok sayıda kulübün de oyuncuları kurula sevk edildi. Oyuncularımız hakkında verilecek kararları yakından takip edeceğiz. Ancak hayat devam ediyor ve Karşıyaka Spor Kulübü olarak bizim bir hedefimiz var. Şartlar ne olursa olsun o hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz" dedi.

'HER NE ŞARTTA OLURSA OLSUN HEDEFİMİZE ULAŞMAK İÇİN MÜCADELE VERECEĞİZ'

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na tedbirli olarak sevk edilen Erol Zöngür, Yasin Uzunoğlu, Erhan Öztürk, Muharrem Tunay Meral, Harun Kaya, Hıdır Aytekin ve Mücahit Aslan'ın durumlarını kulüp avukatlarıyla yakından takip edeceklerini belirten Karşıyaka SK'nın deneyimli teknik patronu Burhanettin Basatemür, "Oyuncularımız hakkında çıkacak kararları bekliyoruz. Ancak sahaya Karşıyaka armasını taşıyan 11 oyuncu çıktığı sürece hedefimizden hiçbir sapma olmayacak. Sezon başında bünyemize kattığımız oyuncularımıza güvenimiz tam. Deneyimli futbolcuların yokluğunda sahaya çıkacak gençlerimize güvenim ve inancım tam. Sahada 11, tribünde on binler olduğu sürece Karşıyaka arması altında, her ne şartta olursa olsun hedefimize ulaşmak için mücadele edeceğiz. Kimsenin bundan şüphesi ve endişesi olmasın" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Gürcistan'da düşen uçaktaki 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri

Uçak kazasında 20 askerimiz şehit oldu! İşte isimleri
20 şehit verdiğimiz uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay

Uçak neden döne döne düştü? Bu görüntüyle ilgili yeni detay
Aynı ilden 3 şehidimiz var: Ailelerine acı haber verildi

Aynı ilden 3 şehidimiz var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir

Restoranlar boykota hazırlanıyor! Fiyatlar yüzde 10 düşebilir
Lewandowski'den Fener taraftarını heyecanlandıran sözler

Dün gece ağzından çıkanlar Fener taraftarını uyutmadı
Kenan İmirzalıoğlu'nun yatırım haritası genişliyor! Gözünü diktiği yeni il belli oldu

Gizli servet planı ortaya çıktı! Gözünü diktiği yeni il belli oldu
Zorunlu kış lastiği uygulaması 15 Kasım'da başlıyor

Yalnızca 3 gün kaldı, bunu yaptırmayan yola devam edemeyecek
Şehit İlker Aykut uçağa binmeden önce babasını aramış: Dönüyorum

Şehit astsubay uçağa binmeden babasını aramış! Son konuşması kahretti
Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip

Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Cenk'e sürpriz talip
Blok3 acı haberi duyunca konserlerini iptal etti: Başımız sağ olsun

Şehitlerimizin ardından Blok3'ten anlamlı karar
Çin'de Hongqi Köprüsü'nde kısmi çökme meydana geldi

Birkaç ay önce açılan köprü saniyeler içinde çöktü
Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti

Ekmek arası patatese ödediği paraya isyan etti
Araç sahipleri dikkat! Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak

Ehliyetsiz sayılacaklar, tüm para ceplerinden çıkacak
Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İBB iddianamesindeki detaya ateş püskürdü

Gürsel Tekin'den sürpriz çıkış! İddianamedeki detaya ateş püskürdü
Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler

Düşen Türk uçağıyla ilgili Aliyev'den dikkat çeken sözler
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.