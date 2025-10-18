Karşıyaka, Nemanja Gordic ile Güçlendi

BASKETBOL Süper Ligi'nde Karşıyaka, kadrosunu 37 yaşındaki Bosna Hersekli oyun kurucu Nemanja Gordic'le güçlendirdi. Kariyerinde daha önce Partizan, Buducnost, Virtus Roma ve Cedevita Olimpija gibi takımlarda oynayan, geçen sezonu Spartak Subotica'da tamamlayan Nemanja Gordic'in lisansı çıkarıldı. Tecrübeli guard pazartesi günü iç sahada oynanacak Anadolu Efes maçı öncesi kadroya katıldı. Gordic, ağustos ayında takıma katılmasına rağmen henüz lisansı çıkarılmayan eski ünlü basketbolcu Petar Naumoski'nin oğlu Mihail Naumosti'yle birlikte Kaf-Kaf'ın 8'inci yabancısı oldu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor