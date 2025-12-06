Haberler

Karşıyaka lider Beşiktaş'ı ağırlıyor
Basketbol Süper Ligi'nde 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilen Karşıyaka, 7 mağlubiyetin ardından namağlup lider Beşiktaş'ı konuk edecek. Maç, yarın 15.30'da Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda oynanacak.

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen, üst üste 7 mağlubiyetle düşme hattına demir atan ligin köklü ekibi Karşıyaka yarın namağlup lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Beşiktaş bu sezon ligde 9'da 9 yaparken, Kaf-Kaf rakibine ilk yenilgisini tattırarak çıkışa geçmeye çalışacak. Sezona 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada guard Stefan Moody'i transfer eden Karşıyaka'ya ardından transfer yasağı gelmişti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
