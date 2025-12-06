Karşıyaka lider Beşiktaş'ı ağırlıyor

BASKETBOL Süper Ligi'nde bu sezon 9 maçta yalnız 1 galibiyet alabilen, üst üste 7 mağlubiyetle düşme hattına demir atan ligin köklü ekibi Karşıyaka yarın namağlup lider Beşiktaş'ı ağırlayacak. Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki müsabakanın hava atışı saat 15.30'da yapılacak. Beşiktaş bu sezon ligde 9'da 9 yaparken, Kaf-Kaf rakibine ilk yenilgisini tattırarak çıkışa geçmeye çalışacak. Sezona 2027 FIBA Dünya Kupası Elemeleri nedeniyle verilen arada guard Stefan Moody'i transfer eden Karşıyaka'ya ardından transfer yasağı gelmişti.

