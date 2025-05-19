Karşıyaka, Muşspor'a Mağlup Olup Play-Off'a Veda Etti

Karşıyaka, Muşspor'a Mağlup Olup Play-Off'a Veda Etti
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TFF 3. Lig 1. Grup finalinde Karşıyaka, deplasmanda Muşspor'a 2-1'lik skorla kaybetti ve yarı finalde play-off'a veda etti. Maçta Halil Yılmaz ve Stanley Ohawuchi gollerini atarken, Karşıyaka'nın tek golü Onur Akbay'dan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup finalinde Karşıyaka, deplasmanda golsüz berabere kaldığı maçta Muşspor'a 2-1'lik skorla mağlup olarak yarı finalde play-off'a veda etti.

Hakemler: Mehmet Ali Özer, Semih Kocaman, Batuhan Topçu

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Ferdi Burgaz, Onur Akbay, Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Bedirhan Altunbaş (Yasin Ozan dk. 53), Kadir Bakırtaş, Erdal Öztürk (Sefa Küpeli dk. 31), Ali Sinan Gayla, Enes Nalbantoğlu (Bedran Ekin dk. 73), İshak Kurt

Yedekler: Hasan Sürmeli, Mustafa Durgun, Mert Yusuf Torlak, Kayra Elmalı, Mertcan Koç, Berat Şahin, Ercan Kulaç

Teknik Direktör: Ahmet Yıldırım

Muşspor: Enes Çetin, Efe Karaoğlu, Ahmet Tekin, İlker Günaslan, Ayetullah Korkmazer (Ahmet Sun dk. 49), Stanley Ohawuchi (Taha Ahmet Balsu dk. 27), Tuğkan Kamışoğlu, Halil Yılmaz, Emirhan Karagülle (Muhammet Fatih Yıldırım dk. 77), Yusuf Yıldırım, Akın Akman (Emirhan Kayalar dk. 76)

Yedekler: İlker Günay, Muhammet Fatih Yıldırım, Sarp Tenim, Metin Yüksel, Metin Emre Karaal, Adar Aygür, Yakup Alkan

Teknik Direktör: Fatih Çardak

Goller: Halil Yılmaz (dk. 12), Stanley Ohawuchi (dk. 23) (Muşspor), Onur Akbay (dk. 52) (Karşıyaka)

Kırmızı kart: Taha Ahmet Balsu (dk. 47) (Muşspor)

Sarı kartlar: Kadir Bakırtaş, Erdal Öztürk, Enes Nalbantoğlu, Onur Akbay, Ali Sinan Gayla, İsmail Güner (Karşıyaka), Ahmet Tekin, Emirhan Kayalar (Muşspor) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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