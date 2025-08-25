Karşıyaka, Mihail Naumoski'yi Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, genç oyuncu Mihail Naumoski'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Naumoski, 2025-2026 sezonu boyunca Karşıyaka forması giyecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 22 yaşındaki Mihail Naumoski'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Daha önce Akademija FMP Skopje, MZT Skopje ve Kızılyıldız'ın U17 ile U19 takımlarında forma giyen, geçtiğimiz sezonu ise KK Vardar Skopje'de tamamlayan Mihail Naumoski, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
