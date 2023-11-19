Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta Kelkit Hürriyetspor'u mağlup ederek galibiyet özlemini sonlandırdı. Takımın başında yer alan antrenör Recep Umut, kritik 3 puanı takıma kazandırarak yönetimi mahcup etmedi. Teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ve Mustafa Sarıgül'le anlaşamayan yönetim, son olarak Mesut Bakkal'ı gündemine aldı ve Bakkal'la el sıkıştı. Mesut Bakkal'ın yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

Karşıyaka, Mesut Bakkal ile teknik direktörlük için anlaştı

Teknik direktörlük için Mesut Bakkal ile el sıkışıldı

Mustafa KÖPRÜLÜ / İZMİR, - TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Kelkit Hürriyetspor'u evinde 2-0 mağlup ederek 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandıran Karşıyaka, 19 puana ulaşıp yeniden zirve yarışına tutundu.

Rakibi karşısında Adem Büyük'ün 36'ncı dakikada kırmızı kart görmesi nedeniyle 54 dakika 10 kişi oynayan yeşil-kırmızılı takım gösterdiği mücadeleyle taraftarından bol bol alkış topladı. Karşıyakalı taraftarlar penaltı kaçıran forvet Yasin'e de kol kanat gerdi. Maçtan sonra tezahürat yaparak Yasin'i moral veren yeşil-kırmızılılar galibiyeti doyasıya kutladı. Karşıyaka'da Efeler 09 SFK deplasmanı öncesi cezalı duruma düşen Adem, 2 gole ulaştı.

Teknik direktör Ersin Aka ile yollarını ayırdıktan sonra yeni teknik adamını belirlemeden maça çıkan Kaf-Kaf'ta takımın başında yer alan antrenör Recep Umut, kritik 3 puanı takımına kazandırarak kendisine güvenen yönetimi mahcup etmedi. Teknik direktörlük görevi için Cihat Arslan ve Mustafa Sarıgül'le anlaşamayan ve son olarak Mesut Bakkal'ı gündemine alan yönetim Bakkal'la el sıkıştı. Mesut Bakkal'ın yarın resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.