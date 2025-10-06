Karşıyaka, Merkezefendi'yi Yenerek Moral Buldu

BASKETBOL Süper Ligi'nde ilk hafta Aliağa Petkimspor deplasmanında çok kötü bir performans sergileyen ligin köklü ekibi Karşıyaka evinde Merkezefendi Belediyesi Basket önünde kendini kanıtladı. Maçtan 3 gün önce yedinci yabancı transferi olarak kadroya katılan Cameron Young'un 17, Moore ve Manning'in 18'er sayıyla oynadığı maçı 76-69 kazanmayı başaran Kaf-Kaf gücünü gösterdi. İlk hafta endişelendirdiği taraftarının gönlünü alıp Fenerbahçe Beko deplasmanı öncesi moral kazanan yeşil-kırmızılılarda yeni takımıyla ilk kez kazanan antrenör Faruk Beşok, "İlk haftaki kötü görüntümüzü temizledik" diye konuştu.

Faruk Beşok, "İlk hafta ortaya göremediğimiz enerjiyi bu defa sahaya koyduk. İkinci periyoddan itibaren farkı yakaladık ancak basit hatalar, yorgunluklar yüzünden farkı istediğimiz seviyede tutamadık. Kazanmak ve taraftarın desteği bizim için çok önemli. Açığımızı, eksiklerimizi taraftarla gideririz. Young 3 gün önce gelmesine karşın iyi katkı verdi. Egemen sakatlığı nedeniyle çok az çalışabildi ve fiziksel olarak henüz hazır değil. Önümüzdeki haftalarda onun da katkısının artacağından eminiz. Sonuçta ilk maçtaki kötü görüntümüzü temizledik, Karşıyaka'nın karakterinin savaşmak olduğunu gösterdik" dedi.