Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, Kuşadasıspor'u 2-0 Mağlup Etti

Karşıyaka, Kuşadasıspor'u 2-0 Mağlup Etti
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Kuşadasıspor'u 2-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Goller İshak Kurt ve Enes Nalbantoğlu'ndan geldi.

TFF 3. Lig 1. Grup 6. hafta mücadelesinde Karşıyaka, deplasmanda Kuşadasıspor'u 2-0 mağlup etti.

Hakemler: Eren Gökmen, Caner Kurt, Beran Yalçın

Kuşadasıspor: Miraç Değirmenci, Emir Yazıcı, Eyüp Oskan (Hakan Temizkan dk. 89), Bilal Selamet, Berke Avcı, Abdullah Çınar (İsmail Onur Kalkan dk. 89), Serkan Yola, Emir Şenocak, Muhammet Sait Özvardar (Muhammet Fatih Öztekin dk. 46) Ferhat Öztaşdelen (Hüseyin Cihan Avcu dk. 80, Mirzacan Yıldırım (Olkan Kilmen dk. 71)

Teknik Direktör: Özer Erdem

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Gökhan Meral (Ferdi Burgaz dk. 65), Abdulkadir Öksüz, İsmail Güner, Mert Yusuf Torlak (Erdal Öztürk dk. 46), Ali Sinan Gayla (Bedran Ekin dk. 65), Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç (Çağatay Yılmaz dk. 82), Enes Nalbantoğlu (Bedirhan Altunbaş dk. 74), İshak Kurt

Teknik Direktör: Mustafa Reşit Akçay

Goller: İshak Kurt (dk. 42), Enes Nalbantoğlu (dk. 73) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Emir Yazıcı (Kuşadasıspor), Sefa Küpeli (Karşıyaka) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Maç Sonucu Karşıyaka 3-sayfa Futbol Spor

AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimleri disipline sevk etti

AK Parti Burger King açılışına katılan isimler için harekete geçti

 Tepkilerin odağındaki Numan Kurtulmuş konuştu: Tamamen algı yönetimi

3. maddeyle ilgili sözleri tepki çekmişti bu kez farklı konuştu

 Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu: Bana değil doktorlara sorun

Polisi boynundan yaralayan saldırganın annesi konuştu
İsrail tanklarından BM üssüne baskın

İsrail tanklarından BM üssüne baskın: 15 asker yaralı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bursaspor Kahramanmaraş Spor CANLI İZLE şifresiz ASPOR! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Bu hafta Kabine Toplantısı kararları ve gündemi nedir? TRT Spor yayın akışı 13 Ekim! Bu akşam hangi maçlar var? TRT Spor canlı izleme linki! Deha full HD bölüm izle! Deha 4. bölüm tek parça izle! Deha son bölüm neler oldu? Orionid meteor yağmuru ne zaman, hangi tarihte 2024? Meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? CANLI ALTIN FİYATLARI | Güncel çeyrek altın fiyatları ne kadar? 13 Ekim altın fiyatları yükseldi mi? Dolar kaç TL, 1 Dolar ne kadar? 13 Ekim döviz kuru ve bugün döviz fiyatlarında son durum ne? Az önce deprem mi oldu? 13 Ekim en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Roblox çöktü mü? 13 Ekim Roblox ne zaman açılacak? Roblox neden açılmıyor? Masterchef Nigar elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi? Masterchef Akın elendi mi? 13 Ekim Masterchef'te kim elendi?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.