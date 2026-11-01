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Karşıyaka kuruluşunun 114. yılını mesaj ve kabir ziyaretiyle kutladı

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Karşıyaka kuruluşunun 114. yılını mesaj ve kabir ziyaretiyle kutladı
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Türk sporunun en eski kulüplerinden Karşıyaka, kuruluşunun 114'üncü yılını kutladı. Yeşil-kırmızılı kulübün yönetimi "114 yıldır aynı inançla" mesajı yayınlarken, başkan Yiğit Tusder, divan kurulu başkanı Mehmet Yaya ve A takım kaptanları kurucu başkan Zühtü Işıl'ın kabrini ziyaret etti.

TÜRK sporunun en eski spor kulüplerinden Karşıyaka kuruluşunun 114'üncü yılını kutladı. Temelleri 1 Kasım 1912'de atılan yeşil-kırmızılı kulüpte yönetim, "Tam 114 yıldır… Bir avuç yüreğin, büyük bir inancın ve tarifsiz bir sevdanın adıdır Karşıyaka. 1912'de Zühtü Işıl ve arkadaşlarının yaktığı bu meşale, yalnızca bir spor kulübünün değil; bağımsızlık ruhunun, Cumhuriyet sevdasının ve Karşıyaka kimliğinin simgesi olmuştur. Atatürk'ün armağan ettiği Ay-Yıldızlı armamızla, 114 yıldır aynı inançla, aynı onurla ve aynı aşkla… O gün yakılan ateş hiç sönmedi, hiç sönmeyecek! Çünkü Karşıyaka bir kulüpten öte, nesilden nesile aktarılan bir yemin, bir yaşam biçimi, bir ömürlük sevdadır. İyi ki doğdun Karşıyaka! 114 yıldır onurla, gururla… Kafsinkaf!" mesajını yayınladı. Karşıyaka'da başkan Yiğit Tusder, divan kurulu başkanı Mehmet Yaya, yönetim kurulu, futbol, basketbol ve voleybol A takımlarının kaptanları kuruluş yıl dönümü arifesinde kulübün kurucu başkanı olan Zühtü Işıl ve sembol taraftarlardan Mustafa Baykara'nın kabrini ziyaret etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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