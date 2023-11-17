TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Kelkit Hürriyet ile mücadele edecek. Karşıyaka 16 puanla 4. sırada yer alırken Kelkit Hürriyet ise 11 puanla 10. sırada bulunuyor.

Karşıyaka, Kelkit Hürriyet ile mücadele edecek

TFF 3. Lig 2. Grup ekiplerinden Karşıyaka, yarın Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda Kelkit Hürriyet ile mücadele edecek.

Karşıyaka, TFF 3. Lig 2. Grup'ta yarın Kelkit Hürriyet'i konuk edecek. Alsancak Mustafa Denizli Stadyumu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Van bölgesinden Muhammed Selim Özbek yönetecek. Özbek'in yardımcılıklarını Recep Korkmaz ve Samet Kaya yapacak. Müsabakanın dördüncü hakem ise Mehmet Yetkin olacak.

Karşılaşma öncesinde Karşıyaka 16 puanla 4. sırada yer alırken Kelkit Hürriyet ise 11 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi ekip zorlu mücadeleden 3 puan alarak zirve iddiasını sürdürmek isterken konuk ekip ise orta sıralardan kurtulup üst sıralara çıkmayı hedefliyor.

Öte yandan geçtiğimiz hafta Anadolu Üniversitesi deplasmanında alınan 3-2'lik yenilgi sonrası Teknik Direktör Ersin Aka ile yollarını ayıran yeşil-kırmızlılar, Kelkit maçına Antrenör Recep Umut yönetiminde çıkacak. - İZMİR