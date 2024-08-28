Üye Girişi
Haberler

Karşıyaka, kadrosunu güçlendirdi ve oyuncu ayrılıkları yaşadı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karşıyaka, yeni sezon öncesinde 15 oyuncuyla yollarını ayırırken, kadrosunu da 10 oyuncuyla güçlendirdi. Şampiyonluk hedefleyen takım, hücum ve savunma bölgelerine daha fazla takviye yapmayı planlıyor.

Karşıyaka, şampiyonluk hedefiyle başlayacağı yeni sezon öncesinde 15 oyuncu ile yollarını ayırırken, kadrosunu da 10 oyuncu ile güçlendirdi.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta yeni sezona şampiyonluk parolasıyla başlamak isteyen Karşıyaka, ligin başlamasına kısa bir süre kala kadrosunu büyük ölçüde şekillendirdi. İzmir temsilcisinde büyük bir değişim yaşanırken bu süreçte 15 futbolcuyla yollar ayrıldı ve 10 yeni oyuncu takıma kazandırıldı. Kaleye Hakan Canbazoğlu'nu transfer eden Kaf-Kaf, orta sahaya Hakan Barış, Kadir Bakırtaş, Erdal Öztürk, Aygün Özışıkyıldız, Mert Yusuf Torlak'ı monte etti. Forvete de İshak Kurt'u kazandıran yeşil-kırmızılılar, stopere Metin Peker ve Abdulkadir Öksüz'ü yerleştirdi. İzmir ekibi, kanat bölgesine de Sinan Gayla takviyesi yaptı.

Öte yandan Karşıyaka, sezon başında Şeref Özcan, Erdinç Cepoğlu, Barış Sağır, Fatih Taşdelen, Emre Keleşoğlu, Ömer Alper Tatlısu, Alpay Koldaş, Hakan Erçelik, Enes Kalyoncu, Haydar Yılmaz, Mehmet Alaeddinoğlu, Emir Koldere, Erdem Gökçe, Efe Tatlı ve Bilal Ceylan ile vedalaştı.

2-3 takviye daha yapılacak

Şampiyonluğun en büyük adaylarından birisi olan ve şu ana kadar 10 transfer yapan Karşıyaka, hücum bölgesine ve savunma hattına en az birer takviye daha yapması bekleniyor. Uzun lig maratonunda sorun yaşamak istemeyen teknik heyetin de bu karara sıcak baktığı ifade edildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karşıyaka izmir Spor Spor Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İzmir su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İzmir su kesintisi olan yerler neresi? Haluk Bayraktar kimdir? Haluk Bayraktar kaç yaşında, nereli? Haluk Bayraktar'ın hayatı ve kariyeri... 2023 yılında gelir vergisi rekortmeni kim oldu? Gelir vergisi roketmeni açıklandı mı? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 28 AĞUSTOS | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi? Başakşehir- St Patrick's maçı ne zaman? Başakşehir- St. Patrick's maçı saat kaçta, hangi kanalda? A101 AKTÜEL KATALOĞU 29 AĞUSTOS A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101 kırtasiye ürünleri geldi mi? "Hayat" filmi Oscar adayı mı? "Hayat" filmi konusu ne, oyuncuları kimler? AHES GYO ne zaman işlem görecek? AHES Gayrimenkul halka arz kaç lot verdi? Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya ne zaman ve nerede evleniyor? Acun Ilıcalı kaç kez evlendi? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe- Alanyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? TRT 1 YAYIN AKIŞI 28 AĞUSTOS: Bu akşam TRT 1'de hangi maçlar ve diziler var? YÖKDİL ne zaman açıklanacak? YÖKDİL/2 sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM sorgulama ekranı! BJK-Lugano UEFA Avrupa Ligi play-off rövanş maçı ne zaman, saat kaçta? Beşiktaş-Lugano maçı TRT 1'de mi, şifresiz mi? Ankara su kesintisi hangi ilçelerde olacak? ASKİ su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos Ankara su kesintisi olan yerler neresi? İBB YURT BAŞVURU SONUCU SORGULA: İBB yurt başvuru sonuçları açıklandı mı? (www.ibb.istanbul) İstanbul su kesintisi sorgulama! 28 Ağustos İstanbul su kesintisi olan yerler neresi? Masterchef 28 Ağustos yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İBB yurt sonuçları ne zaman açıklanacak? İBB yurt başvuru sonuçlarına nereden bakılır? Yurt başvuru sonucu sorgulama nasıl yapılır? Masterchef'te eleme adayı kim oldu? 27 Ağustos Masterchef'te potaya kim girdi? Masterchef dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı?
title