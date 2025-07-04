Karşıyaka, Kadir Bakırtaş'ın Alacaklarını Ödeyerek Krizi Aşdı

Karşıyaka, Kadir Bakırtaş'ın Alacaklarını Ödeyerek Krizi Aşdı
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TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka, alacaklarını tahsil etmek için ihtar çeken genç oyuncusu Kadir Bakırtaş'ın serbest kalmasını engelledi. Başkan Aygün Cicibaş, 727 bin TL'lik ödemeyi gerçekleştirdi.

TFF 3. Lig ekibi Karşıyaka'da alacaklarını tahsil etmek için ihtar çeken Kadir Bakırtaş'a ödeme yapıldı ve genç orta saha oyuncusunun serbest kalmasının önüne geçildi.

Karşıyaka'da 26 Haziran tarihinde göreve gelen Başkan Aygün Cicibaş ve yönetimi, futbol takımı için çalışmalarını sürdürüyor. Sportif direktörlük konusunda Mehmet Ceyhun ile prensip anlaşmasına varan yeşil-kırmızılılar, Kadir Bakırtaş krizine de son noktayı koydu. Orta sahada görev yapan başarılı oyuncu, alacaklarını tahsil etmek ve serbest kalmak için Türkiye Futbol Federasyonu aracılığıyla yeşil-kırmızılı kulübe ihtar çekti. Yaşanan bu olay üzerine harekete geçen Başkan Aygün Cicibaş, Kadir Bakırtaş'ın alacağı olan 727 bin TL'yi camianın da desteğiyle yatırdı. Böylece 22 yaşındaki oyuncunun serbest kalmasının önüne geçildi.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'dan takıma katılan Kadir Bakırtaş, yeni sezonda da İzmir ekibinde forma giymeye devam edecek. Genç oyuncu, yeşil-kırmızılı formayla 30 maça çıkıp 3 kez de rakip fileleri sarsmayı başardı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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