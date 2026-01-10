Haberler

Karşıyaka filede İstanbul deplasmanında

Güncelleme:
Kadınlar Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 12 maçta 9 galibiyet alan Karşıyaka, yarın İBB Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İlk yarıda rakibini 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım, deplasmanda da galip gelerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.

KADINLAR Voleybol 1'inci Ligi A Grubu'nda 12 maçta 9 galibiyet alan 3'üncü sıradaki Karşıyaka yarın deplasmanda 11 müsabakada 8 galibiyet elde eden 5'inci basamaktaki İBB Spor Kulübü ile karşı karşıya gelecek. İBB Cebeci Spor Kompleksi'nde oynanacak 15'inci hafta mücadelesi saat 13.30'da başlayacak. Sezonun ilk yarısında rakibini iç sahada 3-1 mağlup eden yeşil-kırmızılı takım deplasmanda da kazanarak zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor. Karşıyaka'da yeni transfer Ezgi Uludağ'ın görev yapması bekleniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

Özel'e 5 dakika bile ayırmadı, Şam'da Şara ile görüştü

Philadelphia Şerifi ICE Polisine meydan okudu: Onlar sahte kolluk kuvveti

Maktul 19, katil 20 yaşında! 4 bin TL için cinayet işledi

Kentte 'çatı çığı' kabusu! Öğrenciler kar altında kaldı, elektrikler kesildi

Arınç'tan 'Hasan Ufuk Çakır' tepkisi: Bunlar siyasetin derecesini düşürüyor

'Son mesajım' deyip, intihar edeceğini açıkladı

