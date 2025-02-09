İranlı komutanlardan Hamaney'e çağrı: Nükleer silah fetvasını kaldırın

Hamaney fetvayı kaldırırsa, Orta Doğu kan gölüne döner
İzmir'de tsunami alarmı! Sahile mobil siren sistemleri kuruldu

AFAD bir şehri alarma geçirdi! Sahile dev sirenler yerleştirdiler
Silivri'de Ümit Özdağ'ı ziyaret eden Dervişoğlu: Hiçbir silah sahibine sadık değildir

Ümit Özdağ'ı ziyaret eden İYİ Parti liderinden iktidara net mesaj
'Öldüren' serumla ilgili bakanlıktan kritik açıklama: Bir faydası yok, dikkat etmezseniz...

"Öldüren" serumla ilgili bakanlıktan kritik açıklama

Karşıyaka, Hopaspor'u 1-0 Mağlup Etti

Karşıyaka, Hopaspor'u 1-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, 19. haftada konuk ettiği Hopaspor'u İshak Kurt'un goliyle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.

TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 19. hafta mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği Hopaspor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Mikail Cihangir, Ömer Mutlu, Yunus Bozkurt

Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz, Mert Yusuf Torlak (Bedran Ekin dk. 70), Hakan Barış, Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç, Yasin Ozan, Ali Sinan Gayla (Erdal Öztürk dk. 81), İshak Kurt (Mertcan Koç dk. 88)

Teknik Direktör: Ahmet Kılıç

Artvin Hopa: Oğuzhan Yeşilyurt, Hüseyincan Kırıkçı, Serkan Sözmen (Oktay Bala dk. 64), Enes Yılmaz, Bilal Musa Şentürk (Efe Tecimer dk. 89), Murat Ulusoy, Çayan Poshoroğlu (Barış Dalkıran dk. 64), İdris Güneş (Alperen Gündoğdu dk. 74), Ender Aygören, Halil Emre Yiğit, Gökdeniz Varol

Teknik Direktör: Ertürk Koray Balcıoğlu

Gol: İshak Kurt (dk.59) (Karşıyaka)

Sarı kartlar: Ferdi Burgaz, Hakan Barış, Yasin Ozan, Sefa Küpeli (Karşıyaka), Barış Dalkıran (Artvin Hopa) - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
img

Turabi durdurulamıyor! Bakanlığın erişim engeline yeni şarkıyla yanıt
img

Metronun yanıbaşındaki üstgeçidin son hali bu
img

Dünyayı tedirgin eden 7.6'lık deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marmara çekildi, vatandaşlar denizde yürüdü

Kar altında denizde yürüdüler
Canlı anlatım! İlk yarıda 2 gol var

İlk yarıda 2 gol var
Tehditler alan Sırp lider Vucic ölümden döndü

"Her gün 200 ölüm tehdidi alıyorum" diyen cumhurbaşkanı ölümden döndü
Üniversite sınavında hukuk fakültesi barajı 100 bine yükseltildi

Bu bölüm için artık ilk 100 bine girmek şart
Öcalan'dan terör örgütüne mektup: PKK'yı ben kurdum, ben dağıtıyorum

Öcalan'ın terör örgütüne yazdığı mektup basına sızdı
Afyonkarahisar'da tartışma yaratacak Burger King açılışı

Boykot falan dinlemeyip dualar eşliğinde Burger King açtılar

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.