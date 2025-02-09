Karşıyaka, Hopaspor'u 1-0 Mağlup Etti
TFF 3. Lig 1. Grup'ta Karşıyaka, 19. haftada konuk ettiği Hopaspor'u İshak Kurt'un goliyle 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı.
TFF 3. Lig 1. Grup'ta oynanan 19. hafta mücadelesinde Karşıyaka, konuk ettiği Hopaspor'u 1-0 mağlup etti.
Hakemler: Mikail Cihangir, Ömer Mutlu, Yunus Bozkurt
Karşıyaka: Hakan Canbazoğlu, Kadir Bakırtaş, Onur Akbay, Ferdi Burgaz, Mert Yusuf Torlak (Bedran Ekin dk. 70), Hakan Barış, Sefa Küpeli, Cenk Ahmet Alkılıç, Yasin Ozan, Ali Sinan Gayla (Erdal Öztürk dk. 81), İshak Kurt (Mertcan Koç dk. 88)
Teknik Direktör: Ahmet Kılıç
Artvin Hopa: Oğuzhan Yeşilyurt, Hüseyincan Kırıkçı, Serkan Sözmen (Oktay Bala dk. 64), Enes Yılmaz, Bilal Musa Şentürk (Efe Tecimer dk. 89), Murat Ulusoy, Çayan Poshoroğlu (Barış Dalkıran dk. 64), İdris Güneş (Alperen Gündoğdu dk. 74), Ender Aygören, Halil Emre Yiğit, Gökdeniz Varol
Teknik Direktör: Ertürk Koray Balcıoğlu
Gol: İshak Kurt (dk.59) (Karşıyaka)
Sarı kartlar: Ferdi Burgaz, Hakan Barış, Yasin Ozan, Sefa Küpeli (Karşıyaka), Barış Dalkıran (Artvin Hopa) - İZMİR