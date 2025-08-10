Karşıyaka, Genç Yetenek Meriç Kuntker ile Sözleşme İmzaladı

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi takımlarından Karşıyaka, genç oyuncu Meriç Kuntker ile sözleşme imzaladı. Meriç, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, genç oyuncu Meriç Kuntker ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Aliağa Petkimspor ve Mersin Spor Kulübünde oynayan, geçen sezonu ise OGM Ormanspor'da tamamlayan Meriç Kuntker, 2025-2026 sezonunda Karşıyaka forması giyecek. Meriç'e yeşil-kırmızılı formayla başarılı bir sezon diliyor, kulübümüze hoş geldin diyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA / Günay Pabuşçu - Spor
