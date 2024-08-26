Karşıyaka, genç pivot Mehmet Efe Demirel'i transfer etti
Karşıyaka, Anadolu Efes'ten genç pivot Mehmet Efe Demirel'i transfer ettiğini duyurdu. 19 yaşındaki Mehmet Efe, daha önce U18 Milli Takım'da da oynamıştı.
İZMİR,
BASKETBOL Süper Ligi'nin iddialı İzmir temsilcisi Karşıyaka, transferde Anadolu Efes'ten renklerine bağladığı genç pivot Mehmet Efe Demirel'in imzasını resmen duyurdu. Kariyerinde daha önce U18 Milli Takım'da da oynayan 19 yaşında, 2.14 boyundaki Mehmet Efe, Anadolu Efes'le 2023'te ligde şampiyonluk da yaşadı.