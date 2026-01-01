Karşıyaka'da Mehmet Güneş'le yollar ayrıldı

Karşıyaka, sezon başında 1 milyon TL bonservis belediyle kadrosuna kattığı 2006 doğumlu kanat oyuncusu Mehmet Güneş'le karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdı.

TFF 3. Lig 4. Grup ekiplerinden Karşıyaka'da ara transfer döneminin başlamasıyla birlikte hareketli günler yaşanıyor. İzmir temsilcisi, ilk olarak Ferdi Burgaz'ı 4 milyon TL bonservis bedeli karşılığında Muşspor'a gönderirken, bu ayrılığın ardından sol bek mevkisini genç bir isimle güçlendirdi. Yeşil-kırmızılılar, Bölgesel Amatör Lig ekiplerinden Denizli Akkonakspor'da forma giyen 2007 doğumlu sol bek Cumali Turhan'ı kadrosuna kattı.

Karşıyaka'da yeni transferlerin yanı sıra dikkat çeken bir ayrılık da yaşandı. Sezon başında Konyaspor'dan 1 milyon TL bonservis bedeliyle transfer edilen 19 yaşındaki kanat oyuncusu Mehmet Güneş ile karşılıklı anlaşmaya varılarak yollar ayrıldı.

Genç futbolcu, bu sezon forma giydiği 11 maçta toplam 400 dakika sahada kalırken 1 gol kaydetti.