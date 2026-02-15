Haberler

Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 72 Galatasaray: 82

Güncelleme:
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka, evinde Galatasaray'a 82-72 mağlup oldu. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Cameron Young ve John Petrucelli yer aldı.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka, evinde Galatasaray'a 82-72 mağlup oldu.

Salon: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör

Karşıyaka: Charles Manning 15, Stefan Moody 5, Samet Geyik 12, Michal Sokolowski 7, Justin Alston 7, Cameron Young 18, Mert Celep 2, Nemanja Gordic 6, Serkan Menteşe, Egemen Yapıcı

Başantrenör: Candost Volkan

Galatasaray: James Palmer Jr. 12, Freddie Gillespie 10, Can Korkmaz 10, Fabian White Jr 2, John Petrucelli 16, John Meeks 7, Errick McCollum 6, Buğrahan Tuncer 10, Jerome Robinson 5, Muhsin Yaşar 4

Başantrenör: Gianmarco Pozzecco

1. Periyot: 11-22

Devre: 39-40

3. Periyot: 48-62 - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
