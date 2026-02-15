Basketbol Süper Ligi: Karşıyaka: 72 Galatasaray: 82
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 20. haftasında Karşıyaka, evinde Galatasaray'a 82-72 mağlup oldu. Maçta öne çıkan oyuncular arasında Cameron Young ve John Petrucelli yer aldı.
Salon: Mustafa Kemal Atatürk
Hakemler: Mehmet Karabilecen, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Nazlı Çisil Güngör
Karşıyaka: Charles Manning 15, Stefan Moody 5, Samet Geyik 12, Michal Sokolowski 7, Justin Alston 7, Cameron Young 18, Mert Celep 2, Nemanja Gordic 6, Serkan Menteşe, Egemen Yapıcı
Başantrenör: Candost Volkan
Galatasaray: James Palmer Jr. 12, Freddie Gillespie 10, Can Korkmaz 10, Fabian White Jr 2, John Petrucelli 16, John Meeks 7, Errick McCollum 6, Buğrahan Tuncer 10, Jerome Robinson 5, Muhsin Yaşar 4
Başantrenör: Gianmarco Pozzecco
1. Periyot: 11-22
Devre: 39-40
3. Periyot: 48-62 - İZMİR