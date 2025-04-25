Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası finali Gaziantep'te oynanacak

Türkiye Kupası finalinin oynanacağı stat belli oldu
Bakan Tekin'den tartışma yaratacak 'Başörtüsü' çıkışı: Okula alınmama riskleri var

Tartışma yaratacak "Başörtüsü" çıkışı: Okula alınmama riskleri var
Yenidoğan çetesini çökerten savcıdan 'Sonun acı olacak' paylaşımına bomba yanıt

Türkiye'nin konuştuğu savcıya tehdit! Verdiği yanıtı görmeniz lazım
Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt: İspat etmeyen şerefsizdir

Soylu'dan Özel'in 'kaset' iddiasına çok sert yanıt

Karşıyaka, Finlandiyalı Edon Maxhuni'yi Transfer Etti

Karşıyaka, Finlandiyalı Edon Maxhuni'yi Transfer Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 27 yaşındaki Finlandiyalı oyuncu kurucu Edon Maxhuni'yi kadrosuna kattı. Maxhuni, Fransa ve İtalya liglerinde de oynamış bir milli oyuncu.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Finlandiyalı oyuncu kurucu 27 yaşındaki Edon Maxhuni'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Edon Maxhuni Karşıyaka'da. Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda HBA-Marsky'de başlayan Finlandiyalı milli oyuncu, daha önce Fransa Ligi ekiplerinden SIG Strasbourg ve İtalya Ligi takımlarından Scafati forması giymişti." denildi.

Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.