Karşıyaka, Finlandiyalı Edon Maxhuni'yi Transfer Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Finlandiyalı oyuncu kurucu 27 yaşındaki Edon Maxhuni'yi transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Edon Maxhuni Karşıyaka'da. Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda HBA-Marsky'de başlayan Finlandiyalı milli oyuncu, daha önce Fransa Ligi ekiplerinden SIG Strasbourg ve İtalya Ligi takımlarından Scafati forması giymişti." denildi.