Karşıyaka, Finlandiyalı Edon Maxhuni'yi Transfer Etti
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, 27 yaşındaki Finlandiyalı oyuncu kurucu Edon Maxhuni'yi kadrosuna kattı. Maxhuni, Fransa ve İtalya liglerinde de oynamış bir milli oyuncu.
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Karşıyaka, Finlandiyalı oyuncu kurucu 27 yaşındaki Edon Maxhuni'yi transfer etti.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Edon Maxhuni Karşıyaka'da. Profesyonel kariyerine 2013-14 sezonunda HBA-Marsky'de başlayan Finlandiyalı milli oyuncu, daha önce Fransa Ligi ekiplerinden SIG Strasbourg ve İtalya Ligi takımlarından Scafati forması giymişti." denildi.
Kaynak: AA / Mustafa Güngör - Spor